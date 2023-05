Hamilton chiede un cambio di regole, o la Red Bull resterà imprendibile

Il weekend del Gran Premio di Miami di Formula 1, quinta tappa stagionale in calendario, è iniziato con il tradizionale giovedì di interviste. Lewis Hamilton si è concesso ai microfoni della stampa, e a chi gli chiedeva se la Formula 1 stesse tornando uno sport ''noioso'' come quando dominava la Mercedes, ha risposto: ''Non è compito mio convincere le persone a guardare uno sport. Voglio dire, non mi sto occupando di questo. Per me la Formula 1 non è noiosa, sono impegnato ogni singolo giorno della mia vita per tornare di cercare a lottare per la vittoria, quindi sicuramente dal mio punto di vista non c'è alcuna noia. Credo che comunque si debba fare meglio come sport. Hanno già provato ad avvicinare i livelli dei team ma sembra che ogni volta non ci si riesca. Quindi tutto quello che posso dire è che stiamo lavorando il più duramente per tornare a dare ai tifosi più entusiasmo''.

INTERVENIRE ENTRO IL 2026 Hamilton ritiene chela Formula 1 abbia fatto la cosa giusta rivedendo il regolamento tecnico lo scorso anno, ma che bisogna fare qualcosa in più anche prima del 2026, quando ci sarà il prossimo grande cambio regolamentare, con anche l'introduzione di nuovi costruttori. ''Penso che sia positivo che stiamo provando cose nuove, è importante andare avanti ed evolversi, d'altra parte la tecnologia si è evoluta. È solo un peccato che vediamo ancora lo stesso tipo di divario tra le squadre. Non so quale sia la soluzione per il futuro, ma credo che dovremo continuare ad adattare le normative andando avanti, altrimenti potrebbe non cambiare nulla per anni, fino al 2026''. A un'ultima domanda sul porpoising, problema che ha afflitto la Mercedes e che è stato ''risolto'' dagli ultimi cambi regolamentari, Lewis ha risposto: ''Mi piacciono le macchine che non rimbalzano, certo, sono un po' pesanti, e non direi che rendere più pesante un auto sia una buona idea, tutto qui''.

Pubblicato da Simone Valtieri, 05/05/2023