GP Miami: tutti i piloti (tranne Hamilton) bocciano lo show pre-gara

Lo show di presentazione dei piloti prima del via del GP Miami non ha convinto la maggior parte dei protagonisti. Se lo spettacolo in perfetto stile americano ha permesso alla grande maggioranza del pubblico di conoscere i volti dei venti eroi della Formula 1, sono proprio i diretti interessati a non aver particolarmente gradito il cambio di programma: alcuni hanno infatti lamentato di essere rimasti troppo tempo sotto il sole in attesa di essere annunciati, mentre altri hanno rilevato una mancanza di rispetto nei confronti dei piloti, che hanno avuto meno tempo a disposizione per concentrarsi prima dello spegnimento dei semafori.

F1 GP Miami 2023: il leader dei Black Eyed Peas, Will.i.am

RUSSELL E NORRIS “Ne abbiamo discusso parecchio nel corso del briefing – ha spiegato George Russell, che è anche presidente della GPDA, l’associazione che difende gli interessi dei piloti – e sapevamo che avremmo dovuto fare questa cosa. Credo che sia lo stile americano per affrontare questioni del genere, ma io sono qui per correre e non per fare uno show. Non credo, comunque, che avessi altra scelta… Onestamente spero di non vedere questa cosa ogni weekend, anche se ho sentito che ci sarà un bis in altre gare in futuro”. Parole condivise anche dal connazionale di casa McLaren, Lando Norris: “Non è piaciuto a nessuno di noi. Facciamo tante cose prima del via, ma come piloti vorremmo soltanto sederci e concentrarci su quello che serve piuttosto che partecipare a tutto questo. Facciamo già molto, non è possibile continuare ad aggiungere cose e chiederci di dare sempre di più, anche perché non mi pare che ci siano altri sport in cui si fanno cose del genere”.

F1 GP Miami 2023: Max Verstappen (Red Bull Racing)

VEDI ANCHE

IL PODIO Non è mancato neppure il parere dei piloti che hanno terminato la gara sul podio. “Non era necessario. Ovviamente capisco – ha spiegato il vincitore Max Verstappen – il valore dell’intrattenimento, ma semplicemente spero di non doverlo fare ogni volta perché la stagione è molto lunga”. Della stessa idea il compagno Sergio Perez: “Ogni tanto è una cosa bella per la gente in circuito, ma credo che ci voglia anche rispetto per i piloti. Abbiamo bisogno di prenderci del tempo prima del via della gara”. L’esperto Fernando Alonso ha invece fatto riferimento a un ulteriore aspetto che renderebbe questi show pre-GP poco corretti: “Non penso che i tifosi di Miami siano più meritevoli di quelli italiani, spagnoli, messicani o giapponesi”.

F1 GP Miami 2023: Fernando Alonso (Aston Martin Racing)

FUORI DAL CORO Insomma, i piloti per una volta sono compatti nel bocciare lo show pregara di Miami. Con una sola eccezione, seppur piuttosto pesante visto il palmares di vittorie: Lewis Hamilton. “La Formula 1 – ha detto il sette volte campione del mondo, che di sicuro è anche il pilota più a proprio agio sul red carpet – sta provando cose nuove per migliorare lo spettacolo e io sono d’accordo. Sono cresciuto ascoltando LL Cool J (che annunciava i piloti al pubblico, ndr) e c’era anche un artista pazzesco come Will.i.am, ma anche Serena e Venus Williams. È stato bellissimo, penso che sia giusto che lo sport cresca e non si limiti a fare sempre le stesse cose già fatte in passato. Problemi a concentrarci in vista della gara? No, io ero già concentrato da una settimana”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 09/05/2023