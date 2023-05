F1 GP Miami 2023, Diretta LIVE Prove Libere 3

LIVE MIAMI F1 Neanche il tempo di metabolizzare i fatti del weekend di Baku che la Formula 1 torna subito in pista per il quinto round della stagione 2023. A ospitare il paddock per la seconda volta nella storia è il circuito di Miami, disegnato attorno all'Hard Rock Stadium, casa dei Miami Dolphins della NFL: qui Max Verstappen ha centrato un bel successo al debutto, e proprio qui il campione in carica vuole rispondere al compagno Sergio Perez, apparso più in forma che mai. Qui, inoltre, parte la rincorsa di Mercedes e Ferrari, che porteranno in pista i primi aggiornamenti per provare ad arginare lo strapotere Red Bull. Ci riusciranno? Scopritelo insieme a noi di MotorBox, seguendo e commentando live la cronaca minuto per minuto di tutte le sessioni del weekend del Gran Premio di Miami 2023.

Prove libere 3 GP di Miami 2023 live dalle 18.15 di sabato 6 maggio. Segui la sessione con la cronaca minuto per minuto di MotorBox.