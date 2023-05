Esce "MIA23": al pianoforte la dedica di Leclerc al GP Miami

Dopo aver pubblicato il suo primo brano all’indomani del disastroso GP d’Australia, Charles Leclerc sembra averci preso gusto con la musica. Il pilota monegasco della Ferrari ha infatti distribuito su YouTube e su tutte le piattaforme di streaming musicale “MIA23” e cioè una seconda canzone al pianoforte ispirata dal GP di Miami.

F1 GP Miami 2023: Charles Leclerc (Scuderia Ferrari)

NUOVA USCITA Per coincidenza – ma è davvero tale, visto che l’uscita era stata annunciata prima di conoscere l’esito del weekend – questo secondo brano dal mood decisamente malinconico si abbina a un’altra gara della stagione in cui Charles non ha raccolto quanto sperato: la Ferrari numero 16 è infatti arrivata al traguardo in settima posizione ed è stata protagonista di ben due incidenti nelle prove libere 2 e in Q3.

CONTENUTO VIRALE Coincidenze a parte, perso l’effetto sorpresa che aveva accompagnato “AUS23” (il primo brano pubblicato nei giorni successivi alla gara di Melbourne), Leclerc per il momento non ha sfondato: se la canzone d’esordio ha oltre mezzo milione di ascolti su YouTube, nei primi due giorni “MIA23” ha totalizzato meno di 50.000 visualizzazioni. Comunque non male, considerando che quello di Charles è solo un passatempo per distrarsi dai suoi impegni in pista.

Pubblicato da Salvo Sardina, 09/05/2023