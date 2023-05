Russell replica agli insulti di Verstappen: "Un po' patetico, ma un giorno ci rideremo su"

L'incidente tra Max Verstappen e George Russell al via della gara Sprint di Baku ha fatto infuriare il pilota olandese, il quale è stato decisamente poco tenero nei confronti del rivale. Appena sceso dalla monoposto, il due volte iridato ha apostrofato con un ''testa di caz*o'' il britannico, giurandogli vendetta. Nelle successive interviste con i media il trattamento non è migliorato, con il portacolori Mercedes bollato come ''principessa''.

F1 2023, GP Azerbaijan: Max Verstappen con George Russell

QUEL CHE DAI RICEVI... Nel giovedì del GP Miami è arrivata la risposta di Russell, che però ha cercato soprattutto di smorzare le tensioni, pur facendo una premessa decisamente schietta: ''È stato tutto un po' patetico''. Il britannico ha poi ricordato come in passato lo stesso Verstappen sia stato protagonista di molte manovre dure e oltre il limite nei confronti degli avversari: ''Penso che una cosa che impari da bambino è che se hai intenzione di fare qualcosa devi anche essere disposto a subirla. Ha avuto la sua giusta dose di mosse del genere ed è stato duro e tosto nelle gare, è un po' misero vedere come ha reagito malamente''.

ARRIVERA' IL SERENO Nonostante le minacce di Verstappen, Russell è convinto che tra i due arriverà un incontro chiarificatore e che la vicenda verrà archiviata: ''Siamo entrambi piloti, siamo entrambi nello sport da molto tempo ormai e abbiamo molta esperienza. Faremo una chiacchierata, va tutto bene, andiamo avanti e immagino che un giorno ci rideremo su''. Vedremo se l'olandese la penserà nello stesso modo...

Pubblicato da Luca Manacorda, 05/05/2023