Russell fa infuriare Verstappen, Horner lo avvisa: "Max non dimenticherà"

La manovra di sorpasso di George Russell ai danni di Max Verstappen al via della gara Sprint del GP Azerbaijan non è andata giù al pilota olandese. Le due monoposto si sono toccate in curva 2, con la Red Bull che ha riportato un vistoso taglio a una pancia che ne ha in parte compromesso le prestazioni. Dopo la bandiera a scacchi la rabbia del campione del mondo in carica non era ancora diminuita, anzi, Verstappen è andato subito a cercare Russell per esprimergli il proprio disappunto, concludendo con un eloquente ''testa di caz*o'' ben colto dalle telecamere.

ANCORA INSULTI Nonostante la posta in gioco ridotta, con il terzo posto finale Verstappen ha raccolto 6 punti contro gli 8 del vincitore Sergio Perez, la rabbia dell'olandese non è scemata neppure a freddo, anzi. Nuove pesanti considerazioni sono state rilasciate ai media dal pilota della Red Bull, che pure ai connazionali di De Telegraaf aveva inizialmente dichiarato: ''Non sono furioso, è solo un peccato''. Raccontando del chiarimento con Russell, Verstappen ha però prima aggiunto: ''Ha spiegato tutto bene, come fanno gli inglesi''. E quando gli è stato riportato che il britannico riteneva di non aver fatto nulla di sbagliato, sottolineando come fosse l'olandese ad aver corso troppi rischi essendo all'esterno della traiettoria, Max ha reagito sarcastico: ''Ohh, la difesa all'esterno non è consentita perché la principessa George è lì?''.

VEDI ANCHE

LA DIFESA RED BULL Ovviamente la scuderia austriaca ha difeso il suo pilota di punta. Helmut Marko si è limitato a un eloquente ''Russell è stato intelligente a tenere su il casco'', riferito al fatto che il britannico lo avesse ancora in testa durante il chiarimento con Verstappen. Il team principal Chris Horner ha invece spiegato perché la rabbia di Verstappen era comprensibile: ''Era comprensibilmente infastidito da ciò e ha espresso la sua opinione a George. Probabilmente è stato un bene che George abbia tenuto il casco. Potete capirlo. Max è un pilota competitivo e quando subisci danni alla tua auto, rimani deluso. Lui è come un elefante, non dimenticherà. Ha fatto un buon lavoro alla ripartenza superando George, poi le gomme hanno iniziato a surriscaldarsi. Con il danno che ha avuto il bilanciamento si è spostato. Abbiamo potuto sentire da Milton Keynes (dove ha sede la Red Bull Racing, ndr) come il bilanciamento si sia spostato ed è stato un grosso handicap''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 30/04/2023