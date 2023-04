Helmut Marko teme solo la Ferrari: "Sono il nostro avversario per la gara"

Le qualifiche del GP Azerbaijan hanno rispolverato l'orgoglio della Ferrari, capace di cogliere con Charles Leclerc la prima pole position della stagione. Un risultato non del tutto atteso, ottenuto su un circuito cittadino caratterizzato da lunghissimi rettilinei. Eppure, la Red Bull non è apparsa così sorpresa di ritrovare i rivali della prima parte dello scorso anno.

NON UNA SORPRESA A spiegare il punto di vista della scuderia austriaca è stato Helmut Marko: ''Sapevamo che la Ferrari sarebbe stata veloce sul giro secco. Tutto doveva funzionare per rimanere davanti, ma non siamo riusciti a gestire la pressione delle gomme in modo ottimale. Abbiamo perso molto contro Leclerc nella seconda parte del tracciato''.

VEDI ANCHE

IL MOTORONE La Red Bull sa, però, di poter rimediare in gara. A riguardo, Marko ha aggiunto: ''Dovremmo essere in una posizione migliore in gara. La Ferrari può aumentare la potenza per un giro, ha il motore più potente. Spero che non saranno in grado di farlo in gara. Mi aspetto anche che Alonso salga in gara. Il nostro avversario per la gara è, o potrebbe essere, la Ferrari. Gli altri sono indietro di almeno nove decimi al giro''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 29/04/2023