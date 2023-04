Gioia Ferrari, Leclerc sorride: "Oggi perfetti, ma in gara ancora dietro alla Red Bull"

Quando riesci a danzare tra i muretti sfruttando ogni millimetro della pista come ha fatto Charles Leclerc nelle qualifiche del GP d’Azerbaijan, è difficile che il cronometro poi non ti dia ragione. Il monegasco ha portato a casa una pole position stellare, rifilando 188 millesimi all’avversario Max Verstappen e addirittura otto decimi al compagno Carlos Sainz, quarto dietro all’altra Red Bull di Sergio Perez. Un venerdì pomeriggio monstre per il talentuoso 25enne della Ferrari, che può finalmente aprirsi in un timido sorriso dopo un avvio di stagione tremendo, in cui ha raccolto soltanto sei punti in classifica frutto di due ritiri e un sesto posto.

F1 2023, GP Azerbaijan: Charles Leclerc (Ferrari)

CHARLES SORRIDE “Sono molto contento – ha spiegato Leclerc intervistato da Sky – perché abbiamo fatto dei passi in avanti. Non so se siamo alla pari con la Red Bull, bisognerà vedere durante la gara e credo che saremo ancora un gradino sotto, ma sono veramente felice per come ha lavorato la squadra in questo weekend. Oggi la gestione è stata perfetta, la qualifica è stata al limite e in condizioni difficili, e anche le tante voci che ci sono state in questi giorni non ci hanno aiutato a concentrarci. Il team ha fatto un grande lavoro, sono molto contento per la macchina e ancora di più per il giro che ho fatto, perché è stato davvero al limite. Domani mattina ci sarà già un’altra qualifica e bisogna rifare la stessa cosa”.

F1 GP Azerbaijan 2023, Baku: Charles Leclerc (Scuderia Ferrari)

LA SF-23 MIGLIORA Difficile comunque capire quanto la pole sia stata frutto di una prestazione super del pilota e quanto di un miglioramento del pacchetto della SF-23, che comunque non presenta grandi novità tecniche rispetto a Melbourne, in attesa degli aggiornamenti che arriveranno tra Miami, Imola e Barcellona. “La macchina – ha continuato Charles – è molto buona. I progressi ci sono, siamo in una finestra dove forse è più difficile estrarre tutto il potenziale, ma il potenziale è migliore rispetto all’anno scorso e questo mi piace. Volevamo un’auto un po’ più incisiva, adesso la cosa ha pagato e sono molto contento di questo. Dobbiamo continuare su questa strada, la stagione è lunga e io ci crederò fino alla fine, anche se le prime tre gare non sono andate bene. Questa pole è un buon risultato, ma dobbiamo restare con i piedi per terra perché in gara sarà difficile, ma puntiamo comunque a prendere il massimo dei punti in questo weekend”.

F1 GP Azerbaijan 2023, Baku: Charles Leclerc (Scuderia Ferrari) festeggia la pole position

VOCI DI MERCATO Alla fine della qualifica Leclerc si è battuto il dito indice sul petto, proprio in corrispondenza del logo Ferrari ricamato sulla tuta. Come a dire che il Cavallino c’è, e forse anche in risposta alle voci di mercato secondo cui il monegasco starebbe flirtando più o meno volontariamente con la Mercedes. E dopo le parole un po’ ambigue pronunciate nella conferenza stampa di giovedì, oggi un ulteriore chiarimento: “Siamo purtroppo in un momento in cui tutte le mie parole sono un po’ usate per fare rumore. Io amo la Ferrari, voglio vincere con la Ferrari e questa è l’unica cosa che ho in testa. Non ho in mente nient’altro e spero di essere stato chiaro stavolta”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 28/04/2023