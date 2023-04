F1 GP Azerbaijan 2023, le pagelle della gara Sprint

Emozioni limitate nella gara Sprint del sabato a Baku, caratterizzata dall'ingresso della Safety Car nelle prime fasi dopo che Yuki Tsunoda ha perso una gomma in pista a seguito di un contatto con le barriere. La Red Bull riesce in parte a ribaltare il risultato con Sergio Perez che scavalca Charles Leclerc, ma il monegasco riesce quantomeno a precedere Max Verstappen. Olandese furente con George Russell per un contatto avvenuto nel corso del primo giro. Scopriamo i voti ai principali protagonisti nelle consuete pagelle di MotorBox.com!

F1 2023, GP Azerbaijan: la partenza della Sprint

Clicca qui per leggere la cronaca del GP Stati Uniti 2022

SERGIO PEREZ - VOTO 9 In molti si aspettavano che la grande velocità della Red Bull con il DRS aperto potesse permettergli di avere vita facile con Leclerc. Il messicano è stato però impeccabile in partenza, a differenza del compagno di squadra, e spietato a scavalcare la Ferrari alla prima occasione utile. Salito al comando, gestisce perfettamente la gara senza correre rischi e confermandosi fenomenale nelle gare sui circuiti cittadini. Specialista

CHARLES LECLERC - VOTO 9 Un'altra pole position non convertita in vittoria per il monegasco, ma obbiettivamente era impossibile chiedergli di più. Riesce a resistere per qualche giro a Perez, poi una volta passato dal messicano stringe i denti e ne sfrutta la scia per tenere a bada Verstappen. In pochi avrebbero scommesso che ci sarebbe riuscito fino al termine della Sprint, ma Charles è invece bravissimo a tenere a bada il leader del mondiale fin sotto la bandiera a scacchi. Guerriero

F1 2023, GP Azerbaijan: Charles Leclerc precede Sergio Perez nelle prime fasi

MAX VERSTAPPEN - VOTO 6 La sua Sprint si decide al via, quando presta il fianco all'attacco di Russell. Oltre a perdere momentaneamente la terza posizione, nella battaglia riporta dei danni che poi gli impediranno di poter sfruttare al massimo la sua Red Bull per superare Leclerc una volta ripresa la posizione sul pilota Mercedes alla ripartenza dopo la Safety Car entrata nelle prime fasi di gara. A fine gara va a sgridare il collega per la manovra ai suoi danni, forse dimenticando cosa ha combinato lui in passato nei duelli ruota a ruota. Smemorato

VEDI ANCHE

GEORGE RUSSELL - VOTO 7,5 Al via sorprende Verstappen, in un duello caldissimo che la direzione gara ritiene completamente regolare, trovando d'accordo noi ma un po' meno il furente Verstappen. Troppa la differenza tra Mercedes e Red Bull per permettergli di agguantare il podio di giornata, ma i britannico porta a casa agevolmente il quarto posto. Tosto

CARLOS SAINZ - VOTO 6 Partito quinto, arriva quinto. Continua il weekend opaco dello spagnolo, soprattutto se confrontato a quello che sta mostrando Leclerc. Nelle prime fasi di gara prova ad avvantaggiarsi dal duello tra Verstappen e Russell, ma non trova il varco giusto. Alla ripartenza dopo la Safety Car si difende bene dall'attaco di Hamilton, poi si limita a mantenere la posizione, senza mai impensierire il britannico. Anonimo

FERNANDO ALONSO - VOTO 7 L'Aston Martin a Baku non è quella dei primi gran premi, ma lo spagnolo ancora una volta massimizza il risultato. Dopo aver recuperato la posizione su Albon, l'unica occasione per migliorare il risultato arriva quando Hamilton è costretto ad alzare il piede dopo il tentativo di sorpasso su Sainz. Alonso è bravo e svelto a superare il rivale e a prendersi la sesta posizione, rimamendo in scia a Sainz ma senza mai impensierirlo. Rapace

LEWIS HAMILTON - VOTO 5,5 Non riesce a imitare Russell e al via non guadagna posizioni, rimanendo dietro a Sainz. Ci riprova alla ripartenza dopo la Safety Car, ma il tentativo all'esterno lo obbliga abbastanza prevedibilmente ad alzare il piede una volta che il pilota Ferrari gli chiude la porta. Un'ingenuità che permette ad Alonso di superarlo, relegandolo in quella settima posizione che porta fino al traguardo senza più riuscire ad attaccare lo spagnolo. Sbadato

LANCE STROLL - VOTO 7 Partito nono, agguanta l'ottava posizione che regala l'ultimo punto della gara Sprint al termine di un lungo inseguimento su Albon. Per avere la meglio sul pilota della Williams è costretto a tirare una bella staccata in fondo al rettilineo. Deciso

ALEX ALBON - VOTO 7 Dopo l'ottimo settimo posto in qualifica, lotta con il coltello tra i denti per cercare di restare in zona punti. Per buona parte dei 17 giri ci riesce, poi deve alzare bandiera bianca davanti a Stroll, ma solo dopo aver reso difficilissima la vita al canadese. Bravo lo stesso

Pubblicato da Luca Manacorda, 29/04/2023