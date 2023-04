Ferrari, parla Fred Vasseur: "Abbiamo lavorato bene, ma l'obiettivo resta vincere"

Il tanto agognato primo podio stagionale per la Ferrari alla fine è arrivato. Non che Charles Leclerc si sia mostrato particolarmente felice, specialmente dopo aver ottenuto due pole position in altrettante qualifiche del GP d’Azerbaijan, ma è chiaro che in attesa degli aggiornamenti annunciati già a partire da Miami, quello di Baku può essere visto come un punto di (ri)partenza. Questo è sostanzialmente il pensiero del team principal Frederic Vasseur, che si è caricato sulle spalle l’obiettivo della ricostruzione.

F1 2023, GP Azerbaijan: il podio

PRIMO PODIO “Non è importante cosa provo io – ha spiegato il manager francese ai microfoni Sky – ma l’importante è che abbiamo fatto passi in avanti in prestazioni con due pole position e con la gara di oggi. Non è arrivata la vittoria e l’obiettivo è sempre quello di vincere, però è stato fatto un buon lavoro. Dopo Melbourne sapevamo che il passo era migliorato anche se non eravamo riusciti a mettere insieme una gara pulita. Oggi il passo in avanti è stato chiaro, andremo a Miami e sarà un’altra storia. Aggiornamenti? Tutti ne porteranno nelle prossime gare, non dobbiamo quindi aspettarci di fare di più. Ma credo che le prestazioni derivino anche dal fatto che siamo riusciti a usare meglio il pacchetto a disposizione. La macchina si evolverà, ma noi dovremo riuscire a sfruttarla sempre al massimo, ed è per questo che siamo migliorati tanto rispetto a Jeddah. Siamo sulla strada giusta”.

F1 2023, GP Azerbaijan: la partenza della gara

VEDI ANCHE

IL CONFRONTO CON RED BULL Certo, guardare i tempi sul giro può essere a tratti impietoso, specie se analizziamo il ritmo delle due Red Bull nella prima parte di gara e se guardiamo il distacco di Leclerc, staccato di oltre 20 secondi all’arrivo. “Non credo che loro abbiano gestito – ha aggiunto Vasseur – perché Verstappen e Perez hanno lottato uno contro l’altro, ma la differenza tra inizio e fine stint deriva dal fatto che noi abbiamo gestito all’inizio mentre loro lo hanno fatto alla fine, quando noi spingevamo al massimo. C’è ancora un deficit di performance sulla lunga distanza, ma è meno di quanto mostrato nelle fasi iniziali di gara, un po’ di più di quanto mostrato a fine gara”.

F1 GP Azerbaijan 2023, Baku: Charles Leclerc (Scuderia Ferrari) e Sergio Perez (Red Bull Racing)

LECLERC E SAINZ Pensiero finale per Leclerc, grande protagonista in tutte le sessioni, e Sainz, un po’ in difficoltà per tutto il fine settimana: “Charles ha fatto un weekend perfetto. Sul giro singolo è stato magico, in gara è riuscito a creare un vantaggio su Alonso quando gli abbiamo chiesto di spingere. Ha commesso solo un errore al secondo tentativo in Q3 (durante la Sprint Shootout di sabato mattina, ndr) ed è stato un po’ deluso per quello, ma per me non si è trattato di un vero errore perché aveva già la pole position nel giro precedente e quindi ha centrato comunque l’obiettivo. Sainz? Carlos fino a ora è anche stato davanti a Charles, mentre in questo weekend è vero che sin dal primo giro in Q1 ha perso il controllo della macchina, ha dovuto usare un altro set di gomme e quindi ha dovuto inseguire perdendo un po’ di fiducia. In una pista del genere, se non hai fiducia è un incubo, è come a Monte Carlo. E anche il nuovo format non ha aiutato, ma sono contento della sua quinta posizione perché abbiamo capito subito che fine settimana sarebbe stato per lui, ma è rimasto sul pezzo e ha portato a casa tanti punti”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 30/04/2023