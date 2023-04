Ocon rischia di investire i fotografi, la FIA: "Adotteremo misure per evitare che accada ancora"

Incredibile, anche se non completamente inedito, quanto accaduto nel finale del GP Azerbaijan. Esteban Ocon, rientrato ai box per effettuare il suo unico pit stop mentre i primi in classifica stavano già percorrendo l'ultimo giro, si è trovato la strada completamente invasa dai fotografi e da alcuni ufficiali di pista che si stavano posizionando sotto al podio del circuito di Baku. La sirena che avvisa dell'ingresso in pit lane delle monoposto ha richiamato l'attenzione di tutti, ma dalle immagini riprese dalla telecamera sull'Alpine del francese si nota come alcuni si spostino solo all'ultimo istante prima di venire investiti.

F1 2023, GP Azerbaijan:le immagini onboard di Ocon al rientro

INVASORI... AUTORIZZATI Tutte le persone che si trovavano in quel punto nel momento sbagliato erano munite della pettorina che identifica il personale che può avere accesso alla pit lane durante la corsa, ma ciò non basta a giustificare questa grossa disattenzione collettiva. Per questo motivo, la FIA ha aperto un'indagine su quanto accaduto. Di certo l'episodio porterà a probabili nuove conseguenze, dato che sulla sicurezza in corsia box ultimamente sono aumentate le attenzioni, come conferma il recente divieto per i meccanici dei team di arrampicarsi sulle recinzioni sopra al muretto per salutare il passaggio dei piloti sotto alla bandiera a scacchi.

IL COMUNICATO In un curioso incrocio di ruolo, gli steward del gran premio hanno dunque convocato i rappresentanti... della FIA per analizzare quanto accaduto. Poco dopo è stato pubblicato il comunicato con le conclusioni in cui si legge: ''I Commissari Sportivi hanno ascoltato i rappresentanti della FIA e hanno stabilito che è stato permesso ai media e ad altro personale di radunarsi all'inizio della pit lane e al muretto dei box durante l'ultimo giro di gara, mentre la pit lane era aperta e prima dell'ultimo pit stop di Ocon. Abbiamo notato che non era insolito che i rappresentanti permettessero a tali persone di entrare nella corsia dei box poco prima della fine della gara, nel consueto percorso di preparazione al parco chiuso e alla cerimonia del podio. Tuttavia, in questo caso, c'è stato un pilota che è dovuto rientrare ai box nell'ultimo giro e questo

ha creato una situazione molto pericolosa per coloro che si trovavano lì in quel momento. Abbiamo considerato che è stata una fortuna che non ci siano state gravi conseguenze per quanto accaduto. Abbiamo sottolineato che i requisiti per garantire un evento sicuro e ordinato sono fondamentali. Ciò è stato riconosciuto dal team FIA. Abbiamo esaminato in dettaglio le procedure e il protocollo pertinenti con i rappresentanti della FIA e chiesto loro di adottare misure immediate per riconsiderare queste procedure e protocolli con le parti interessate (tra cui FOM, i team e la FIA) per garantire che questa situazione non si verifica più. I rappresentanti della FIA hanno espresso il loro rammarico per quanto accaduto e ci hanno assicurato di rimediare in tempo per il prossimo evento''.

IL PRECEDENTE DI MELBOURNE Come detto in apertura, l'episodio di oggi a Baku non è neppure inedito. Nel precedente gran premio disputato in Australia, gli organizzatori sono stati pesantemente criticati per la presenza del pubblico a bordo pista mentre le vetture erano ancora impegnate in gara, seppur dietro alla Safety Car. Sempre all'Albert Park, ma nel 2022, avvenne un episodio molto simile a quello che ha visto protagonista Ocon: in quella occasione fu Alex Albon a rientrare per un pit stop al penultimo giro e, mentre transitava in pit lane, il pubblico che aveva accesso per recarsi sotto al podio era già stato fatto entrare. Qui potete trovare il nostro racconto di quanto successe in quell'occasione.

