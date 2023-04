F1 GP Azerbaijan 2023, le pagelle di Baku

LE PAGELLE DI BAKU In una domenica avara di emozioni, Sergio Perez completa un weekend da sogno prendendosi anche la vittoria della domenica dopo la Sprint del sabato. La Safety Car entrata per l'incidente di Nyck De Vries beffa Max Verstappen, mentre Charles Leclerc è stoico e raggiunge il miglior risultato possibile. Scopriamo i voti dei protagonisti del GP Azerbaijan nelle consuete pagelle di MotorBox.com!

F1 2023, GP Azerbaijan: la partenza della gara

SERGIO PEREZ - VOTO 9 Se il mondiale si corresse interamente su circuiti cittadini sarebbe probabilmente lui il pilota da battere. È il primo a vincere per due volte il GP Azerbaijan, traguardo arricchito anche dal successo nella Sprint di ieri, e riapre il campionato portandosi a 6 punti da Verstappen. Guardingo al via, non spreca l'assist che gli offre l'uscita della Safety Car, scavalcando con la sosta l'olandese e poi tenendolo agevolmente a bada per tutto il resto della gara. Imbattibile

CHARLES LECLERC - VOTO 8,5 Dopo la pole position e il podio nella Sprint, il monegasco ottiene il massimo anche dal gran premio. All'inizio tiene dietro le Red Bull, finché il super DRS delle vetture austriache non lo costringe alla resa, poi sposta l'obiettivo sul terzo posto respingendo Alonso anche quando lo spagnolo sembra in grado di poterlo attaccare. Appena la Ferrari lo supporta, Charles risponde presente. Rinato

MAX VERSTAPPEN - VOTO 6,5 A differenza di sabato, quando non era partito benissimo, oggi sul suo risultato pesa in maniera decisiva il pit stop effettuato appena prima dell'ingresso della Safety Car. Né prima né dopo, però, dà l'idea di poter competere con Perez e forse la Red Bull ha fatto bene a evitare un duello potenzialmente rischioso tra i suoi due piloti richiamandolo ai box anche quando la neutralizzazione della gara era già nell'aria. Chiude un weekend sottotono vedendosi sfilare il giro più veloce dal suo ''nuovo nemico'' Russell. Deluso

FERNANDO ALONSO - VOTO 8 Con un'Aston Martin meno performante rispetto ai weekend precedenti dà ancora una volta ottima dimostrazione di abilità di guica e capacità di lettura della gara. È lui a dire al box come gestire la rincorsa ad Hamilton nella prima fase di gara, poi beffa Sainz alla ripartenza e trova persino il tempo di dare consiglio sul bilanciamento dei freni da girare al compagno Stroll. Gli sfugge solo il sorpasso su Leclerc. Professore

CARLOS SAINZ - VOTO 6 Il suo weekend difficile non migliora con il gran premio. Sempre lontano da Leclerc, viene sorpreso dalla manovra di Alonso nel primo giro dopo la Safety Car e perde la quarta posizione. Si riscatta parzialmente resistendo alla pressione di Hamilton, favorito da una Mercedes decisamente debole sul rettilineo. Compitino

LEWIS HAMILTON - VOTO 7,5 Paga ancora una volta a caro prezzo le scelte del muretto Mercedes, che lo richiama per il pit stop con tempismo sbagliatissimo. Non tanto perché ciò avviene poco prima dell'ingresso della Safety Car, un evento non pronosticabile al momento della scelta strategica, quanto perché rientra dietro a un trenino di quattro vetture. Scivolato dal quinto al decimo posto, il sette volte iridato è bravo a recuperare subito la posizione su Hulkenberg e Ocon, superando poi di slancio anche Russell e approfittando di un errore di Stroll per guadagnare la quarta posizione in pochi giri. La sua rincorsa si ferma alle spalle di Sainz, a causa di una Mercedes ancora deficitaria sul dritto. Leone

LANCE STROLL - VOTO 6,5 Chiude al settimo posto dopo essere partito nono, ma soprattutto dopo aver corso un bel rischio dando un colpo deciso a uno dei muretti di Baku con l'anteriore sinistra. La sua Aston Martin si dimostra però più solida dell'AlphaTauri di De Vries che con un impatto del tutto analogo pochi giri prima aveva rotto un braccetto e può così proseguire una buona gara, macchiata solo da un'errore all'uscita dell'ultima curva prima del lungo rettilineo dei box che offre a Hamilton la possibilità di sorpassarlo. Nella seconda parte di gara tiene facilmente a bada Russell. Bravino e molto fortunato

GEORGE RUSSELL - VOTO 7 Costretto a rimontare dall'undicesima posizione, riesce a riportarsi abbastanza rapidamente alle spalle dei top driver. La sua risalita si blocca però alle spalle di Stroll, non avendo una Mercedes che gli permette uno spunto sul dritto sufficiente per attaccare l'Aston Martin. Nel finale, approfittando del grande vantaggio sul resto del gruppo, monta la gomma morbida e regala un altro dispiacere a Verstappen, prendendosi il giro più veloce in gara. Opportunista

LANDO NORRIS - VOTO 7 Ingabbiato nel trenino di centroclassifica formatosi alle spalle di Ocon e Hulkenberg, i due piloti partiti dai box montando gomme dure, il britannico ottiene ancora il massimo possibile per l'attuale McLaren, con un nono posto preziosi per il campionato Costruttori. Garanzia

YUKI TSUNODA - VOTO 7 Il pilota irrequieto e pasticcione delle prime stagioni sembra un lontano ricordo. Il giapponese stravince lo scontro diretto con De Vries ed è bravo a tenersi lontano dai guai, aspettando il momento giusto per agguantare la top 10. Maturato

ESTEBAN OCON - VOTO 7 Percorre praticamente tutta la distanza di gara con il set di gomme dure con cui è partito, tenendo agevolmente dietro un trenino di piloti. La speranza per lui e l'Alpine era che arrivassero una Safety Car o una bandiera rossa nel finale: ciò non avviene e dunque sfuggono quei punti meritati per quanto fatto vedere. Al rientro per il cambio gomme all'ultimo giro si trova anche davanti un muro di fotografi già pronti per i festeggiamenti, fortunamente senza conseguenze. Duraturo

VALTTERI BOTTAS - VOTO 5 L'Alfa Romeo incappa in un weekend davvero pessimo e la sua permanenza in fondo alla classifica ne è la perfetta rappresentazione. Anonimo

NYCK DE VRIES - VOTO 2 Da un pilota campione della Formula E ci si aspetterebbe una certa abitudine a correre tra i muretti dei circuiti cittadini. L'olandese infila invece un errore dietro l'altro, ritirandosi anche quest'oggi dopo aver colpito le barriere per un errore di valutazione. Bocciato

Pubblicato da Luca Manacorda, 30/04/2023