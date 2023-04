Ferrari, Sainz fiducioso dopo l'addio di Mekies: "Stiamo anche assumendo gente"

La Ferrari arriva a Baku consapevole di dover riscattare un avvio di stagione molto deludente. E se, sul piano delle prestazioni, il team di Maranello può pensare di costruire sulle fondamenta di Melbourne e sul lavoro degli ingegneri in fabbrica per evolvere la SF-23 (le prime vere novità si vedranno però solo nelle prossime settimane), la notizia del giorno è stata l’uscita di scena di Laurent Mekies. Un altro, l’ennesimo, scossone dal punto di vista organizzativo dopo che ieri l’AlphaTauri ha ufficializzato l’ingaggio dell’attuale direttore sportivo del Cavallino come nuovo team principal a partire dal 2024.

F1 GP Bahrain 2023, Sakhir: Laurent Mekies nel paddock con Frederic Vasseur (Scuderia Ferrari)

PARLA SAINZ Un tema che inevitabilmente ha catturato le attenzioni del giovedì di conferenza stampa piloti e che Carlos Sainz non ha potuto eludere: “Laurent è un ragazzo fantastico, molto capace e di valore. Sta semplicemente cogliendo un’opportunità di crescita di carriera, quindi posso soltanto essere felice per lui. Quando ti viene offerto un ruolo così importante, allora io credo che tu debba accettare”. E se l’impressione è che la Ferrari sia particolarmente attiva soprattutto nel mercato di tecnici e dirigenti in uscita, il pilota spagnolo rassicura: “Ma stiamo anche assumendo, non è che la gente va via e basta. Stiamo facendo del nostro meglio per ristrutturare il team e renderlo più forte. Sono sicuro che arriveranno nuove persone per compensare le perdite che abbiamo avuto. È che semplicemente le partenze avvengono più in fretta, ma ho fiducia nell’approccio di Fred (Vasseur, il team principal, ndr) perché vedo anche cose buone in arrivo”.

F1 GP Australia 2023, Melbourne: Carlos Sainz (Scuderia Ferrari)

LO SVILUPPO DELLA SF-23 Sainz ha poi parlato anche del lavoro svolto in queste settimane di stop: “Adesso conosciamo meglio la macchina, abbiamo analizzato bene per capire la direzione da seguire con lo sviluppo, che era il nostro primo obiettivo. Abbiamo identificato i nostri punti deboli e anche quelli di forza degli avversari come la Red Bull, che è un passo avanti a tutti. Noi stiamo cercando di rimontare e di reagire, di lottare con loro il più rapidamente possibile”. Senza però farsi illusioni: “In questo weekend le nostre possibilità saranno simili a quelle dell’Australia. Lì abbiamo preso una direzione diversa riguardo all’assetto ed è sembrata funzionare. Eravamo veloci in gara mentre in passato abbiamo sofferto un po’ di più. Spero che si possa continuare in questa direzione ed essere ancora più competitivi in questo fine settimana”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 27/04/2023