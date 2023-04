Diaspora Ferrari, anche Laurent Mekies fa le valigie: sarà team principal AlphaTauri dal 2024

Porte girevoli in casa Ferrari, soprattutto in uscita. Dopo l’addio di Mattia Binotto alla fine del 2022, cui hanno fatto seguito l’uscita di scena degli storici componenti (non tecnici) del team Gino Rosato e Jonathan Giacobazzi, il rimpasto degli strateghi con la ricollocazione in azienda di Inaki Rueda e le dimissioni del progettista responsabile del concetto del veicolo David Sanchez – dalla prossima stagione sarà in forze alla McLaren – adesso sarà Laurent Mekies a lasciare Maranello. Già braccio destro di Binotto, l’ormai ex direttore sportivo del Cavallino ha firmato con la Scuderia AlphaTauri per rilevare, a partire dal 2024, il ruolo di team principal dalle mani dello storico manager austriaco Franz Tost.

F1 GP Singapore 2022, Marina Bay: Laurent Mekies con Charles Leclerc e Mattia Binotto (Scuderia Ferrari)

NUOVO ASSETTO A FAENZA Secondo quanto riportato nei giorni scorsi dalla Gazzetta dello Sport, il francese era rimasto molto deluso per non essere stato preso in considerazione per il dopo-Binotto e, pur continuando a lavorare al fianco di Frederic Vasseur – i due si stimano dai tempi della scuola di aeronautica – avrebbe iniziato a guardarsi intorno. Accettando infine l’offerta della squadra di proprietà Red Bull con base a Faenza come numero uno del muretto box: per Mekies si tratta di un ritorno a casa visto che, prima di passare alla Fia e infine alla Ferrari (nel 2018), era stato ingegnere di pista, capo degli ingegneri e responsabile della performance in Toro Rosso, il vecchio nome utilizzato dal team fino al 2020.

F1 GP Bahrain 2023, Sakhir: Laurent Mekies nel paddock con Frederic Vasseur (Scuderia Ferrari)

TOST PER TUTTO IL 2023 Non è ancora chiaro quando il 46enne si unirà effettivamente alla scuderia di Faenza dovendo probabilmente osservare un certo periodo di gardening leave, il congedo solitamente previsto per tecnici, ingegneri e dirigenti che passano da una scuderia di F1 all’altra. Certo è che Franz Tost, team principal sin dal debutto della squadra in Formula 1 nel 2005, resterà in carica fino alla fine della stagione, prima di proseguire con un ruolo di consulenza anche oltre il 2024. Non si tratta dell’unica novità per quanto concerne l’AlphaTauri, che ha ingaggiato anche l’ex Direttore esecutivo Fia e Segretario generale per lo sport Peter Bayer, che ricoprirà il ruolo di amministratore delegato di Scuderia AlphaTauri.

F1 Test Bahrain 2023: Franz Tost (Scuderia AlphaTauri) scherza con Mick Schumacher (Mercedes AMG F1)

PARLA MEKIES “Prima di tutto – spiega Laurent Mekies alla prima uscita da futuro team principal dell’AlphaTauri – voglio ringraziare Franz Tost per il grande lavoro che ha svolto in quasi due decenni a Faenza. Gli auguro il meglio per il futuro e so che, insieme a Peter Bayer potremo contare sui suoi consigli anche nei tempi a venire. Guardando avanti, sono onorato di prendere il ruolo di team principal e di ritornare nella scuderia in cui ho passato una lunga parte della fase iniziale della mia carriera. L’AlphaTauri ha tutti gli ingredienti necessari per avere successo in futuro e, insieme a Peter, non vedo l’ora di spendermi perché ciò accada”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 26/04/2023