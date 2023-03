Ferrari F1: dopo il disastro del GP Bahrain si dimette il capo aerodinamico David Sanchez

Durante i test precampionato lo si era visto discutere a lungo con Charles Leclerc: il pilota monegasco, forse non contento dei primi riscontri in pista con la nuova Ferrari SF-23, sembrava volergli chiedere spiegazioni. Una scena che i tifosi del Cavallino sono destinati a non rivedere più (almeno nel breve periodo): il capo degli aerodinamici di Maranello, David Sanchez, si sarebbe infatti dimesso dal suo ruolo in seguito al GP del Bahrain che ha visto la rossa del 2023 girare a tratti addirittura più piano rispetto alla monoposto della stagione precedente.

F1 Test Bahrain 2023, Sakhir: David Sanchez al muretto con Charles Leclerc (Scuderia Ferrari)

SUCCESSIONE INCERTA Secondo quanto riportato da Motorsport.com, l’ingegnere francese (in Ferrari dal 2012 dopo aver mosso i primi passi in F1 con la McLaren) avrebbe lasciato dunque il ruolo che gli era stato assegnato nel 2021 quando, in seno alla riorganizzazione interna voluta da Mattia Binotto, aveva ottenuto il grado di “Head of Vehicle Concept” e cioè di responsabile del concetto aerodinamico della macchina. Difficile capire chi sarà il sostituto anche se l’impressione generale è che si tratterà di una figura interna come Diego Tondi, progettista che fino all’ultimo GP del Bahrain rispondeva proprio a Sanchez.

VEDI ANCHE

Uniti tutto è possibile ❤️



After our first race of the season, Fred, joined by Charles and Carlos, held a meeting for all our GES employees. A chance to discuss our weekend, the challenges we faced and the future ahead 💪 pic.twitter.com/0c44NtroUp — Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) March 9, 2023

RIUNIONE A MARANELLO La Ferrari non ha smentito né confermato le voci che hanno iniziato a circolare nel pomeriggio di oggi, giovedì 9 marzo 2023. Nel frattempo, sugli account social ufficiali del Cavallino si legge della riunione avvenuta proprio in giornata a Maranello, dove Frederic Vasseur ha incontrato Charles Leclerc e Carlos Sainz, prima di parlare dinanzi a tutti i dipendenti della Gestione Sportiva. “Uniti tutto è possibile”, si legge, in italiano, sulla descrizione del post pubblicato dalla Ferrari. Uniti ma, da ora in poi, senza David Sanchez.

Pubblicato da Salvo Sardina, 09/03/2023