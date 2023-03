McLaren: lascia il direttore tecnico James Key, promosso Prodromou (aspettando Sanchez)

Non è soltanto la Ferrari a passare un periodo particolarmente complicato sul piano delle prestazioni in F1. Oltre alla rossa, altra grande delusa dai primi due GP della stagione è senza dubbio la McLaren che, protagonista di un avvio di stagione disastroso, deve ancora raccogliere i primi punti in campionato. La MCL60, che nel nome festeggia i 60 anni dalla fondazione del team di Woking, non funziona secondo le aspettative e sia l’ormai esperto Lando Norris sia il giovane debuttante Oscar Piastri – che comunque a Jeddah è riuscito a centrare l’accesso in Q3, salvo poi venire risucchiato in fondo al gruppo dopo un contatto con Pierre Gasly al via della gara – faticano nella lotta a centro classifica. Insomma, un inizio horror che ha prodotto i primi inevitabili effetti nell’organizzazione dei progettisti…

F1: James Key con la divisa McLaren nel 2019

VIA JAMES KEY La prima e più evidente conseguenza è l’uscita di scena dell’ormai ex direttore tecnico James Key. Il 51enne inglese non è infatti più il vertice degli ingegneri del team e paga l’evidente declino della scuderia negli ultimi anni: dopo il terzo posto nel 2020, la McLaren è infatti arrivata quarta nel 2021 e quinta nel Mondiale Costruttori 2022. I primi due GP di quest’anno non sembrano aver invertito la rotta, ed è per questo che il team principal Andrea Stella ha scelto di riorganizzare il reparto. Considerato come uno dei giovani progettisti di grande talento, Key era arrivato a Woking nel 2019 dopo aver ben impressionato come DT della Toro Rosso.

F1 Test Bahrain 2023, Sakhir: David Sanchez al muretto con Charles Leclerc (Scuderia Ferrari)

LA NUOVA STRUTTURA Un po’ come accade già in altri team – come ad esempio la Ferrari, sebbene la mancanza di un direttore tecnico tout-court sia considerata uno dei punti deboli dell’organizzazione di Maranello – la McLaren ha scelto di tripartire i compiti del DT. Ne beneficia l’ex pupillo di Adrian Newey, Peter Prodromou, che diventa così direttore tecnico dell’aerodinamica, ma anche l’ex Ferrari David Sanchez, che sarà direttore tecnico del veicolo e delle performance a partire dal 1 gennaio 2024 (esaurito, cioè, il periodo di gardening leave); ai due già citati, si aggiunge infine Neil Houldey, promosso nel ruolo di direttore tecnico dell’ingegneria e del design.

F1 GP Arabia Saudita 2023, Jeddah: Andrea Stella a colloquio con Lando Norris (McLaren F1 Team)

PARLA STELLA “Ci tengo a ringraziare James Key – spiega il team principal Andrea Stella nel comunicato ufficiale con cui la McLaren annuncia la riorganizzazione interna – per il suo lavoro e il suo impegno in questi anni, e gli auguro il meglio per il futuro. Guardando avanti, sono determinato e concentrato nell’obiettivo di riportare la McLaren davanti al gruppo. Sin da quando sono diventato team principal, ho ricevuto il mandato di prendere le decisioni strategiche per garantire alla squadra delle solide fondamenta di lungo termine, su cui costruire negli anni. La nuova struttura garantirà più chiarezza ed efficacia all’interno del dipartimento tecnico, e ci metterà in una buona posizione per riuscire a massimizzare le prestazioni in pista e sfruttare al meglio le nuove strutture che saranno pronte nel 2023”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 23/03/2023