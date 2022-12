È domino nel mercato dei boss F1: Seidl in Sauber-Audi, Stella team principal McLaren

Prosegue il valzer dei team principal in Formula 1: dopo la notizia dell’uscita di scena di Jost Capito dalla Williams e quella, ben più attesa, dell’arrivo di Frederic Vasseur alla Ferrari al posto di Mattia Binotto, a cascata adesso è anche la McLaren a essere coinvolta dal domino del mercato dirigenti. La storica scuderia di Woking perde infatti Andreas Seidl, che è stato ufficializzato dalla Sauber come nuovo amministratore delegato al posto dell’uscente Vasseur, lasciando all’italiano Andrea Stella la guida del team inglese.

Andreas Seidl (McLaren)

LO ZAMPINO DI AUDI Per l’ingegnere tedesco si tratta di un ritorno in Sauber, squadra con cui aveva mosso i primi passi nel motorsport all’epoca in cui la struttura correva in F1 sotto le insegne Bmw. Seidl, che ha poi proseguito la carriera con la parentesi vincente alla guida della Porsche nel Wec, rientrerà così nella famiglia Volkswagen con il compito di guidare la transizione nel 2023, ultimo anno in cui il team correrà con i colori Alfa Romeo (che lascerà alla fine della stagione). E soprattutto di preparare il terreno per l’ingresso di Audi, che ha selezionato il team svizzero – entrando anche nella compagine societaria – come partner per il debutto delle proprie power unit in F1, nel 2026.

F1, GP Australia 2020: Andrea Stella, Andreas Seidl e Carlos Sainz (McLaren)

A… STAR IS BORN Come dicevamo, il domino non finisce qui: liberatosi il posto al vertice del team McLaren, a raccogliere l’eredità di Seidl a Woking ci sarà Andrea Stella. 51 anni, nato a Orvieto, Stella è stato ingegnere di pista di Fernando Alonso ai tempi della Ferrari prima di seguire lo spagnolo in McLaren a partire dal 2015, guadagnando, anno dopo anno, sempre più credito agli occhi dell’amministratore delegato Zak Brown. Per l’italiano, che era Race Director (una sorta di direttore sportivo) dal 2019 dopo essere stato responsabile delle operazioni in pista della squadra britannica, sarà un debutto assoluto alla guida di una scuderia di Formula 1.

PARLA STELLA “Sento il privilegio – spiega Stella nel comunicato ufficiale McLaren – di prendere il ruolo di team principal come prossimo step della mia carriera. Sono grato a Zak Brown e agli investitori per la fiducia in me, ma anche a tutti i colleghi che mi hanno supportato nel mio percorso in F1. Siamo realisti e consapevoli del grande lavoro che ci sarà da fare per scalare la griglia, ma sono entusiasta e incoraggiato dal fatto che i miei compagni di viaggio sono pieni di talento, esperienza, amore per la competizione e dedizione. Non vedo l’ora di lavorare al fianco di ognuno di loro, ma anche di Lando e Oscar (Norris e Piastri, i due piloti 2023, ndr) per raggiungere insieme grandi successi e goderci quest’esperienza”.

F1, la livrea utilizzata da Audi per l'annuncio dell'ingresso in Formula 1

SEIDL UOMO AUDI “È fantastico – spiega invece nel comunicato Sauber, Andreas Seidl, che secondo le indiscrezioni era anche stato contattato dalla Ferrari per la successione a Binotto – entrare a far parte del Gruppo Sauber, un team ricco di storia in Formula 1 e un’organizzazione che conosco molto bene visto che ho vissuto e lavorato a Hinwil per quattro anni, in passato. Non sto nella pelle per iniziare il mio lavoro a partire da gennaio, insieme ai colleghi con cui condividiamo traguardi ambiziosi. Voglio ringraziare Finn Rausing (il presidente Sauber, ndr) per la scelta: sono impaziente di ripagare la fiducia ricevuta con il mio lavoro”. Non sono mancate neppure le parole di stima e apprezzamento da parte di Audi che, in un comunicato a parte, ha aggiunto per bocca del responsabile del progetto Oliver Hoffmann, di “accogliere con grande piacere la scelta del futuro partner”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 13/12/2022