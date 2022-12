Cambia un altro team principal: Capito saluta la Williams

Mentre le attenzioni sono tutte rivolte verso la Ferrari, rimasta senza team principal dopo la separazione da Mattia Binotto che si concretizzerò alla fine dell'anno, un'altra scuderia si trova a dover cambiare la propria guida: questo pomeriggio la Williams ha infatti annunciato la separazione da Jost Capito. Oltre al team principal tedesco salta anche il Direttore Tecnico Francois Demaison.

SALUTI DI RITO Queste le parole di Capito riportate nel comunicato che ne annuncia la partenza: ''È stato un enorme privilegio guidare la Williams Racing nelle ultime due stagioni e gettare le basi per la svolta di questa grande squadra. Non vedo l'ora di vedere la squadra mentre continua il suo percorso verso il successo futuro''.

ADDIO PROGRAMMATO L'annuncio della Williams è arrivato senza troppe premesse, ma stando alle parole di Matthew Savage - presidente di Dorilton Capital, società di investimento americana proprietaria della storica scuderia britannica - tutto era già previsto da tempo e solo rimandato: ''Vorremmo ringraziare Jost per il suo duro lavoro e la sua dedizione mentre intraprendevamo un importante processo di trasformazione per iniziare il viaggio di rilancio della Williams Racing. Siamo grati che Jost abbia posticipato il suo ritiro programmato per affrontare questa sfida e ora passerà le redini per la parte successiva di questo processo graduale. Vorremmo anche ringraziare Francois per il suo contributo e gli auguriamo tutto il meglio per il suo futuro mentre va avanti''.

STAGIONE DELUDENTE La Williams è reduce da un 2022 decisamente deludente, al termine del quale si è classificata ultima nel mondiale Costruttori con appena 8 punti, un notevole passo indietro rispetto all'ottavo posto con 23 punti della stagione precedente. Il miglior risultato è stato il nono posto ottenuto in tre occasioni, curiosamente da tutti e tre i piloti schierati nel corso dell'anno: Alex Albon, Nyck De Vries e Nicholas Latifi. Il prossimo anno, il canadese verrà sostituito dall'esordiente americano Logan Sargeant, proveniente dal campionato di F2.

Pubblicato da Luca Manacorda, 12/12/2022