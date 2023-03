Vasseur spiega i recenti addii alla Ferrari: "Inevitabili, erano vicini a Binotto"

Adesso parla lui. Dopo essere rimasto per giorni ai margini delle polemiche legate all'esordio negativo della Ferrari nel mondiale di Formula 1 2023, il nuovo team principal del Cavallino, Frederic Vasseur, ha deciso di concedere una lunga intervista alla rivista francese Auto Hebdo nel corso della quale ha spiegato diversi aspetti legati alla sua posizione, a quella dei tecnici usciti recentemente da Maranello e ai presunti malumori di Charles Leclerc. Nei giorni scorsi ha fatto scalpore l'addio alla Scuderia da parte di David Sanchez, a capo del progetto aerodinamico della SF-23 e in approdo - secondo quanto confermato tacitamente dallo stesso nella giornata di lunedì - a casa McLaren, così come in molti hanno mugugnato rispetto alla modalità di reclutamento della Scuderia, che - sempre lunedì - ha pubblicato sulla piattaforma Linkedin un annuncio di lavoro volto ad assumere un ingegnere nel team di Formula 1. Oggi Vasseur fa sapere che il movimento di tecnici in casa Ferrari, non è finito qui.

F1 Test Bahrain 2023, Sakhir: Frederic Vasseur nel paddock con Laurent Mekies (Scuderia Ferrari)

SALDO AL COMANDO ''È inevitabile che ci siano delle uscite'' - ha spiegato Vasseur - ''Ci sono delle persone che sono state a lungo molto vicine a Mattia e che preferiscono lasciare, è qualcosa che non mi disturba. Poi ci sono anche altri che possono aver temuto per un istante per il loro futuro''. Tra questi Laurent Mekies, direttore sportivo della rossa che radio paddock vedrebbe in uscita anch'esso da Maranello. Ma a dare retta a tutte le voci, si rischia di prendere un abbaglio, visto che dopo neanche una gara già in diversi hanno scritto di presunti malumori dello stesso Vasseur, che si lamenterebbe di avere poco potere decisionale: ''Sarei tentetato di sorridere se solo questo tipo di dichiarazioni non avesse un impatto sul gruppo'' - ha affermato il francese in merito - ''Personalmente, non ne sono toccato, perché so cosa voglio fare e ce la farò. Sono in contatto quotidiano con il presidente John Elkann e con l'ad Benedetto Vigna, so cosa si aspettano e ho poteri decisionali come mai prima mi è capitato altrove, questa è l'unica realtà dei fatti''.

VEDI ANCHE

F1 2023, GP Bahrain: Charles Leclerc (Ferrari)

INCONTRI PROGRAMMATI Sempre a proposito di gossip, sono innegabili i malumori di Charles Leclerc dopo l'avvio stagionale, ma la notizia che sia subito corso dopo il Bahrain a lamentarsi con il presidente John Elkann, sarebbe priva di fondamento. Leclerc ha sì incontrato Elkann e Vigna, ma non con le modalità che circolano. ''Abbiamo parlato con i piloti, Elkann e Vigna, sì, ma dopo i test invernali'' - specifica Vasseur - ''E parleremo ancora tutti insieme dopo Imola, questi incontri sono tutti già stati programmati''.

Pubblicato da Simone Valtieri, 14/03/2023