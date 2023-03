AAA Ingegnere cercasi. C'è l'annuncio della Scuderia Ferrari su Linkedin

Come si fa a lavorare in Ferrari? Molto semplice (provarci, un po' meno riuscirci). Potreste provare a mandare il vostro curriculum tramite Linkedin, la nota piattaforma social per aziende e lavoratori. Il Chief Executive Officier della Ferrari, Benedetto Vigna, ha pubblicato egli stesso un annuncio in cui si cercano due ''Sensor Application Engineer''. Gli ultimi giorni sono stati poco sereni a Maranello, con lo sfortunato debutto nel Mondiale di Formula 1 in Bahrain e con le dimissioni del capo aerodinamico David Sanchez. La ristrutturazione interna avviata dal nuovo team principal Frederic Vasseur, dunque, può continuare anche sfruttando le risorse di internet e del più noto social network legato al mondo del lavoro.

VEDI ANCHE

L'ANNUNCIO Nell'annuncio del CEO si legge: ''In questo ruolo ti occuperai di essere responsabile dello sviluppo, ottimizzazione e integrazioni di nuove strategie di sensori sulla monoposto. In più, dovrai studiare e fornire soluzioni in riferimento al progetto in atto, garantendo anche l’implementazione dell’innovazione. Inoltre, ti occuperai del controllo degli sviluppi hardware e software. Richiesti ottimi risultati accademici con un dottorato di ricerca o un master in ingegneria elettronica, informatica o dell’automazione. Almeno 3 anni di esperienza nell’ambito della progettazione, sviluppo di complessi sistemi embedded basati su MCU/MPU. Ottima conoscenza dell’elettronica analogica e digitale, sviluppo FW (C, C++). Conoscenza delle apparecchiature di laboratorio e le soluzioni di automazione dei test (LabView, Phyton)''. I requisiti, certo, non sono da tutti, ma se li avete, cosa state aspettando a candidarvi?

Pubblicato da Simone Valtieri, 13/03/2023