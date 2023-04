F1, Leclerc e il presunto trasferimento in Mercedes: "Per ora non ci penso, poi si vedrà..."

Sarà probabilmente un effetto collaterale della lunga attesa tra Melbourne e Baku, ma in queste settimane le voci di un possibile approdo di Charles Leclerc alla Mercedes al posto di Lewis Hamilton si sono addirittura intensificate. E così, nel giovedì dedicato come di consueto alle interviste, il giovane pilota monegasco è tornato a rispondere alle ipotesi di un possibile trasferimento. Rassicurando, ma in effetti non troppo, la platea di tifosi Ferrari all’ascolto.

Lewis Hamilton (Mercedes) e Charles Leclerc (Ferrari) nel paddock del GP Arabia Saudita 2023

PARLA CHARLES “Trattative con la Mercedes? No – ha detto Leclerc alla vigilia del primo giorno di attività in pista a Baku – non ancora, non al momento. Sono totalmente concentrato sul progetto che ho al momento, che è quello della Ferrari. Mi fido completamente della squadra e sono fiducioso per il futuro. Poi si vedrà… Ma sono impegnato con la Ferrari, amo la Ferrari. È sempre stato un sogno per me essere in questa scuderia e il mio obiettivo primario è vincere il campionato del mondo con questa scuderia. Quindi no, passare in Mercedes non è nei miei pensieri”.

IL CONTRATTO Leclerc è legato al Cavallino da un contratto che scadrà al termine della stagione 2024. Si sa anche che, per prassi abbastanza comune, ogni accordo tra piloti e squadre prevede delle clausole per sciogliere anticipatamente il legame, ed è a questo che ha fatto riferimento Helmut Marko per destabilizzare l’ambiente. Di sicuro, nonostante manchino quasi 20 mesi alla scadenza, siamo già nella fase in cui di norma è bene iniziare le trattative per il rinnovo ed è per questo motivo che si rincorrono le voci su un possibile divorzio già a fine stagione o comunque al termine del prossimo campionato. Decisiva sarà probabilmente la capacità di reazione sul piano tecnico della Ferrari, che deve dimostrare più in fretta possibile di essere in grado di recuperare il terreno perso e di poter lottare al vertice.

Pubblicato da Salvo Sardina, 27/04/2023