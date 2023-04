Berger consiglia a Hamilton di andare in Ferrari

Lewis Hamilton in Ferrari: è stato a lungo il sogno di tanti tifosi del Cavallino (non di tutti, vista l'accerrima rivalità prima con la McLaren e poi con la Mercedes), ma è una storia troppo vecchia per ritirarla fuori. O forse no. A suggerire la mossa a sorpresa al pilota sette volte campione del mondo e con 38 primavere sul groppone (ma l'età, si sa, è solo un numero, citofonare ''Alonso'' per conferme) è stato Gerhard Berger, ex guida del cavallino con alle spalle 210 gare nella massima serie, 96 delle quali con la rossa di Maranello. L'austriaco, impegnato negli ultimi anni su versanti dirigenziali tra FIA e DTM, era persino stato affiancato al ruolo di team principal della Ferrari prima che la scelta ricadesse su Frederic Vasseur, e ricorda sempre con piacere i suoi anni trascorsi in Italia.

F1 2023, GP Australia: il duello tra Hamilton e Verstappen

VEDI ANCHE

PROVI LA FERRARI! Parlando al Kronen Zeitung, quotidiano del suo paese, Berger ha suggerito alla sua ex squadra una mossa a sorpresa, che accontenterebbe forse tutti, dallo sfiduciato Leclerc, apparso sempre più irrequieto e lamentoso (a buon diritto) nelle ultime uscite, fino al nebuloso Hamilton, soprattutto quest'ultimo che vorrebbe avere una macchina competitiva (una Red Bull?) per sfidare ad armi pari Max Verstappen e prendersi la rivincita di quanto accaduto nel 2021, ma che resta imbrigliato in una Mercedes non ancora al livello adeguato. La mossa di cui sopra è, ovviamente, il passaggio di Lewis in Ferrari. ''Se Lewis non riesce ad avere una macchina competitiva in Mercedes e se anche le porte della Red Bull sono chiuse, perché non provare la Ferrari, nel caso non volessero rinunciarci. Magari risolverebbe anche i problemi che hanno a Maranello. E poi il legame di un pilota con una squadra non ha significato, nessuno svela fino in fondo le proprie carte''.

SCAMBIO SUGGESTIVO Queste sono state le parole del sessantaquattrenne austriaco, che ha aggiunto, però, smorzando facili entusiasmi: ''Tutti i piloti vogliono guidare una Ferrari almeno una volta nella vita. Quasi tutti i migliori della storia ci sono stati prima o poi, solo Senna non l'ha fatto perché sapeva che non avrebbe potuto vincere. Forse accadrà la stessa cosa per Lewis''. D'altra parte Hamilton è reduce dalla sua prima stagione in bianco della storia, prima del 2022 aveva sempre vinto almeno una gara in ogni anno disputato, e il 2023 non è certo iniziato con prospettive migliori, visto lo strapotere della Red Bull. Certo, una vittoria potrebbe anche arrivare, ma in casi del genere molte volte è meglio mettere un punto e ripartire piuttosto che tirare a campare. Lo stesso Toto Wolff, team principal della Mercedes, ha d'altra parte ammesso che non dare a Lewis una monoposto competitiva potrebbe avere ripercussioni contrattuali. E allora la fantasia non può che correre sull'asse Maranello-Stoccarda, con uno scambio Leclerc-Hamilton che ha del suggestivo, ma che forse non sarebbe la scelta migliore per la Ferrari, almeno guardando all'anagrafe. Sempre se non si citofoni all'Alonso di cui sopra.

Pubblicato da Simone Valtieri, 17/04/2023