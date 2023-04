Vasseur e il momento no di Leclerc: "Frustrazione difficile da nascondere"

Se l'inizio di stagione 2023 della Ferrari è stato deludente, quello di Charles Leclerc è stato addirittura disastroso. Il monegasco in tre gran premi ha collezionato appena 6 punti, scivolando al decimo posto della classifica Piloti, alle spalle anche di piloti con vetture molto meno competitive come ad esempio Lando Norris e Nico Hulkenberg. A parte il settimo posto dell'Arabia Saudita, per il vicecampione del mondo in carica sono arrivati due ritiri. Un avvio terribile che ha condizionato lo stesso pilota, apparso nervoso nei team radio e troppo precipitoso in avvio del GP Australia, quando il suo attacco a Lance Stroll alla terza curva di gara gli è costato un contatto e l'immediata uscita di scena.

F1 GP Australia 2023, Melbourne: il ritiro di Charles Leclerc (Scuderia Ferrari)

MOTIVAZIONE INTATTA Del momento difficile di Leclerc ha parlato Frederic Vasseur, il quale conosce il monegasco già da tempo, avendolo avuto come pilota già nell'anno dell'esordio in F1 (2018) al volante dell'Alfa Romeo Sauber. Il team principal della Ferrari, intervistato da Speed Week, ha garantito che la motivazione del suo pupillo è sempre la stessa: ''Il ritiro in Bahrain, la penalità a Jeddah, un altro ritiro a Melbourne. Certamente Charles era fiducioso in una prima parte di stagione molto diversa e niente è andato per il verso giusto. Ma lo vedo con la stessa motivazione di sempre. Tre gare non possono certo cambiare il suo umore''.

RABBIA POSITIVA Al momento Leclerc non può che essere arrabbiato per come stanno andanto le cose, ma proprio la mancanza di rassegnazione verso questa situazione negativa è da interpretare come un buon segnale: ''I piloti spesso affrontano le interviste subito dopo la gara e quando le cose non sono andate bene, la frustrazione è difficile da nascondere - ha aggiunto Vasseur - Mi preoccuperei di più se fosse completamente calmo, onestamente. Il suo dispiacere è comprensibile''. Infine, parlando del momento negativo della Ferrari, il francese ha commentato: ''Ho parlato a lungo sia con lui che con Carlos Sainz. Sappiamo tutti di non aver fatto del nostro meglio, ma non è certo colpa dei piloti. Stiamo lavorando sodo per migliorare la nostra situazione''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 13/04/2023