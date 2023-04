Ferrari, Vasseur e gli sviluppi della SF-23: "Aggiornamenti ogni GP, ma niente versione B"

Il team principal di Maranello annuncia tante novità in macchina già a partire da Baku e Miami, aspettando il grosso pacchetto per Imola. Ma occhio: non ci sarà alcuna rivoluzione del concept

Frederic Vasseur è tornato a parlare con la stampa. Lo ha fatto a ruote ferme, smaltita la delusione per l’esito di un GP d’Australia finito malissimo nonostante i dati incoraggianti raccolti a Melbourne grazie al discreto passo gara mostrato da Carlos Sainz. Non che sia servito a granché in ottica classifica, con Charles Leclerc subito fuori dai giochi e lo spagnolo 12esimo dopo essere stato duramente penalizzato – ma Maranello ha presentato ricorso – per il contatto all’ultima ripartenza con Fernando Alonso. La SF-23, insomma, cresce man mano che viene capita dagli ingegneri che l’hanno progettata, ma servirà fare uno scatto in avanti in termini di sviluppi tecnici per provare ad avvicinarsi all’imprendibile Red Bull di Max Verstappen e superare la concorrenza agguerrita di Mercedes e Aston Martin.

F1 GP Australia 2023, Melbourne: Charles Leclerc (Ferrari) si ritira | Photo: XPB Images

NIENTE “VERSIONE B” Ritmo serrato di aggiornamenti sì, senza però aspettare una vera e propria versione B della rossa di Maranello. D’altronde, i limiti del budget cap sono troppo stringenti per poter pensare di portare in pista una macchina totalmente diversa da quella che, in questi primi tre GP, ha raccolto i risultati peggiori dal 2009 a oggi. “Stiamo cercando di accelerare – ha spiegato Vasseur citato da Luigi Perna sull’edizione odierna della Gazzetta dello Sport – gli sviluppi, forse riusciremo a portare a Imola quelli che erano previsti per Barcellona. In ogni caso avremo novità a ogni gara, già dalle prossime a Baku e Miami. Continueremo a lavorare sul concetto aerodinamico della SF-23, non ci sarà una versione B perché costruire una macchina nuova a stagione in corso, con le limitazioni alle spese e delle ore in galleria del vento, è quasi impossibile. Inoltre, pensiamo che ci siano margini di miglioramento notevoli per quest’auto a livello di bilanciamento e sviluppo. Abbiamo preso una direzione e ci sono altre 20 gare per proseguire”.

F1 GP Australia 2023, Melbourne: Frederic Vasseur (Scuderia Ferrari)

BUDGET CAP A proposito di budget cap, il manager francese ha poi parlato della punizione inflitta alla Red Bull per aver sforato il limite di spesa nel 2021. Una punizione ritenuta da molti fin troppo blanda per incidere davvero nei rapporti di forza in pista: “Senza nulla togliere a loro, credo che sia stata una penalità molto leggera. Il 10% di ore in meno in galleria del vento equivale a una perdita di appena un decimo di secondo nelle prestazioni della macchina. Inoltre si possono dirottare i soldi per lo sviluppo di altre aree, per esempio alleggerendo il telaio, a cui va aggiunto il vantaggio di aver speso di più in una stagione passata”. Infine, sul clima all’interno della squadra: “I miei rapporti con John Elkann e Benedetto Vigna sono ottimi, credetemi. Lavoriamo per migliorare, a dispetto di risultati che non sono quelli che vogliamo. Lo stato d’animo è incredibilmente buono se paragonato alla classifica. Non ho dubbi neanche sulla motivazione di Leclerc e Sainz, e in ogni caso è il mio compito tenerli su di morale. Carlos è già tornato al simulatore a Maranello, dopo Pasqua toccherà a Charles”.

