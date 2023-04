Ferrari, è il peggior inizio in Formula 1 dal 2009

Correva l'anno 2009, al volante della rossa c'erano Kimi Raikkonen e Felipe Massa, con il brasiliano che nel 2008 si era giocato il titolo mondiale con Lewis Hamilton, perdendolo drammaticamente in Brasile all'ultima curva. La stagione seguente la Formula 1 affrontò una rivoluzione regolamentare di entità pari a quella vista nel 2014 e nel 2022, e a sorpresa davanti a tutti si pose la neonata BrawnGP, una meteora sorta dalle ceneri della Toyota e che si sarebbe subito tramutata in Mercedes la stagione seguente.

I PEGGIORI INIZI La Ferrari, nel frattempo, si rese protagonista del suo peggior inizio di sempre in Formula 1 (al pari di quelli del 1968, 1969, 1970, 1980 e 1981), non riuscendo a raccogliere neanche un punto nelle prime tre gare tra Australia, Malesia e Cina: due ritiri e un nono posto per Massa (al tempo si assegnavano punti solo ai primi otto) e tre piazzamenti fuori dagli otto per Raikkonen: 15°, 14° e 10°. In Bahrain, la quarta gara dell'anno, arriverà un sesto posto del finlandese, poi la Ferrari crescerà nel corso della stagione, fino a sfiorare il terzo posto finale nella classifica costruttori (perso di un solo punto a vantaggio della McLaren, lontana da BrawnGP e Red Bull) e riuscendo a cogliere 5 podi (tra cui la vittoria di Kimi in Belgio), nonostante il serio infortunio che Felipe Massa dovette affrontare in Ungheria, con la molla che lo prese sul casco, costringendolo a lasciare la sua vettura nelle sette gare finali prima a Luca Badoer e poi a Giancarlo Fisichella.

VEDI ANCHE

COME NEL 2020 Nel 2023 le cose sulla carta sembrano poter andare molto meglio, quantomeno stando al potenziale della monoposto di Maranello, eppure sono solo 26 su 132 a disposizione i punti racimolati nei tre weekend di Bahrain, Arabia Saudita e Australia, con due ritiri (una rottura e un incidente) e un settimo posto per Charles Leclerc, e con un 4°, un 6° e un 12° posto (figlio, quest'ultimo, di una severa penalità) per Carlos Sainz. Il bottino di punti raccolti dalla rossa in tre gare è comparabile con quei 27 punti racimolati nei primi tre GP della pandemica stagione 2020, quando - però - la monoposto rossa, nonostante un potenziale nettamente inferiore, aveva colto un secondo posto nella gara inaugurale in Austria con Leclerc, poi ritiratosi nel bis sulla pista di Spielberg come GP di Stiria e giunto solo 11° in Ungheria, mentre Sebastian Vettel aveva colto altri 9 punti con il 10° posto dell'Austria e il sesto di Budapest.

SITUAZIONE STORICA Di seguito abbiamo messo a confronto tutti gli esordi della Scuderia Ferrari in Formula 1 nella sua storia da quando si assegna il titolo costruttori, ossia dal 1958. Per paragonare i risultati ottenuti con i tanti diversi sistemi di punteggio adottati nella storia del mondiale da allora a oggi, abbiamo usato il criterio della percentuale di punti ottenuti sul massimo possibile. Stando a questa metodologia, solamente in 12 occasioni su 66 la casa di Maranello era partita peggio che nel 2023. Di seguito la tabella completa.

Anno Punti raccolti dopo 3 gare Punti massimi conquistabili Percentuale Piloti# 1958°* 14 27 51,85% Musso-Collins-Hawthorn-Von Trips 1959°* 16 27 59,26% Behra-P.Hill-Allison 1960° 12 24 50,00% Allison-P.Hill-Von Trips-Gonzalez-Ginther 1961° 22 27 81,48% Ginther-P.Hill-Von Trips-Gendebien 1962° 14 27 51,85% P.Hill-Baghetti-R.Rodriguez-Bandini-Mairesse 1963° 7 27 25,93% Mairesse-Surtees-Scarfiotti 1964° 6 27 22,22% Bandini-Surtees 1965° 12 27 44,44% Bandini-Surtees 1966° 21 27 77,78% Bandini-Surtees-Parkes 1967° 7 27 25,93% Bandini-Amon-Parkes-Scarfiotti 1968° 0 27 0,00% Amon-Ickx-De Adamich 1969° 0 27 0,00% Amon 1970° 0 27 0,00% Ickx-Giunti 1971° 19 27 70,37% Andretti-Ickx 1972° 13 27 48,15% Ickx-Andretti-Regazzoni 1973° 9 27 33,33% Ickx-Merzario 1974° 12 27 44,44% Lauda-Regazzoni 1975° 8 27 29,63% Lauda-Regazzoni 1976° 27 27 100,00% Lauda-Regazzoni 1977 26 45 57,78% Lauda-Reutemann 1978 9 45 20,00% Reutemann-Villeneuve 1979 18 45 40,00% Scheckter-Villeneuve 1980 0 45 0,00% Scheckter-Villeneuve 1981 0 45 0,00% Villeneuve-Pironi 1982 1 45 2,22% Villeneuve-Pironi 1983 9 45 20,00% Tambay-Arnoux 1984 13 45 28,89% Alboreto-Arnoux 1985 16 45 35,56% Alboreto-Arnoux/Johansson 1986 3 45 6,67% Alboreto-Johansson 1987 7 45 15,56% Alboreto-Berger 1988 20 45 44,44% Alboreto-Berger 1989 9 45 20,00% Mansell-Berger 1990 15 45 33,33% Prost-Mansell 1991 10 48 20,83% Prost-Alesi 1992 5 48 10,42% Alesi-Capelli 1993 1 48 2,08% Alesi-Berger 1994 16 48 33,33% Alesi/Larini-Berger 1995 23 48 47,92% Alesi-Berger 1996 10 48 20,83% Schumacher-Irvine 1997 14 48 29,17% Schumacher-Irvine 1998 21 48 43,75% Schumacher-Irvine 1999 28 48 58,33% Schumacher-Irvine 2000 39 48 81,25% Schumacher-Barrichello 2001 36 48 75,00% Schumacher-Barrichello 2002 24 48 50,00% Schumacher-Barrichello 2003 16 54 29,63% Schumacher-Barrichello 2004 51 54 94,44% Schumacher-Barrichello 2005 10 54 18,52% Schumacher-Barrichello 2006 15 54 27,78% Schumacher-Massa 2007 39 54 72,22% Massa-Raikkonen 2008 29 54 53,70% Massa-Raikkonen 2009 0 54 0,00% Massa-Raikkonen 2010 76 129 58,91% Alonso-Massa 2011 50 129 38,76% Alonso-Massa 2012 37 129 28,68% Alonso-Massa 2013 73 129 56,59% Alonso-Massa 2014 33 129 25,58% Alonso-Raikkonen 2015 79 129 61,24% Vettel-Raikkonen 2016 61 129 47,29% Vettel-Raikkonen 2017 102 129 79,07% Vettel-Raikkonen 2018 84 129 65,12% Vettel-Raikkonen 2019* 73 132 55,30% Vettel-Leclerc 2020* 27 132 20,45% Vettel-Leclerc 2021* 42 132 31,82% Leclerc-Sainz 2022* 104 132 78,79% Leclerc-Sainz 2023* 26 132 19,70% Leclerc-Sainz

*1pt bonus per il giro veloce °A punti solo la migliore vettura al traguardo per ogni team #Solo i piloti che hanno partecipato ai primi tre GP. Fino al 1972 si potevano schierare più di due piloti per team

Pubblicato da Simone Valtieri, 04/04/2023