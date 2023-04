Presa la banda di ladri che rubò l'orologio da 2 milioni a Charles Leclerc

Una buona notizia per il pilota monegasco in questo tormentato avvio di stagione. Arrestati dai Carabinieri i quattro ladri del suo prezioso orologio

Dopo una prima parte di stagione che gli ha offerto ben pochi motivi per sorridere, Charles Leclerc può finalmente consolarsi con la buona notizia giunta oggi grazie al lavoro della Procura di Lucca. Nell'ambito di un'operazione condotta dal nucleo operativo radiomobile dei Carabinieri di Viareggio, supportati dai colleghi di Napoli, Caserta e Milano, è stata infatti catturata la banda di quattro persone originarie di Napoli, tre uomini e una donna, responsabili di aver rapinato il pilota monegasco. Il furto era avvenuto a Viareggio lo scorso anno quando, con la scusa di un selfie, il pilota era stato avvicinato, raggirato e privato del suo esclusivo Richard Mille da 2 milioni di dollari, appositamente realizzato dall'azienda svizzera per il pilota della Ferrari.

ARRESTATI Grazie all'acquisizione delle numerose immagini di videosorveglianza, sia pubblica sia privata, e con la collaborazione di alcuni testimoni, è emerso il coinvolgimento di altre due persone oltre alle due che hanno materialmente portato a termine il colpo fuggendo poi in scooter. Nel dettaglio, i complici viaggiavano su un SUV e sono accusati del pedinamento di Leclerc e poi di aver agevolato la fuga dei malviventi, impedendo al pilota di inseguirli mettendosi in mezzo con la propria vettura. I video diffusi dall'Arma (nel tweet dell'account ufficiale postato qui sopra), mostrano alcune fasi del pedinamento nonché i due autori a colloquio con i complici in una via di Viareggio. I quattro sono stati incriminati per avere portato a termine altre rapine analoghe, anche se di valore ben inferiore rispetto a quella subita dal pilota della rossa.

Pubblicato da Simone Valtieri, 04/04/2023