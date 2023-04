Eddie Jordan sul futuro di Hamilton: "C'è solo un posto in cui potrebbe andare: la Ferrari"

L'ex boss dell'omonimo team spinge per l'approdo in Italia di Hamilton ed elenca alcune motivazioni plausibili

Nonostante siano arrivate smentite da parte della Mercedes e del diretto interessato, in Gran Bretagna si continua a parlare molto del possibile matrimonio tra Lewis Hamilton e la Ferrari. L'approdo del sette volte iridato a Maranello è atteso come una possibile eccitante novità nel panorama attuale della F1, dominato dalla Red Bull e con i team avversari in difficoltà a ricucire il gap. L'ultimo a rilanciare questo scenario è stato Eddie Jordan, fondatore dell'omonima ex scuderia di F1 e ora commentatore televisivo.

Eddie Jordan

SCOSSA NECESSARIA Intervistato da Express Sport, Jordan ha spiegato perché ritiene che sia necessario questo cambio di casacca da parte di Hamilton: ''Secondo me c'è solo un posto in cui potrebbe andare ed è la Ferrari. Un ragazzo con il suo talento, penso che potrebbe essere un matrimonio perfetto. Credo che la Ferrari abbia bisogno di una scossa e penso che Lewis Hamilton abbia bisogno di una scossa, se vuole continuare''.

MOTIVI CULTURALI Alla base del passaggio di Hamilton in Ferrari ci sarebbero poi anche dei cambiamenti culturali che gioverebbero al britannico. Jordan ha spiegato: ''Se Lewis continuerà, penso che abbia bisogno di un cambiamento. Per la sua mentalità, per la sua guida, per spirito d'iniziativa, per divertimento. Imparare l'italiano, trattare e mangiare la pasta con quei ragazzi, è un mondo diverso. Avendo io gestito una squadra, abbiamo sempre visto come funziona la Ferrari e mi piacerebbe vedere Lewis in quell'ambiente''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 21/04/2023