F1, Lewis Hamilton e il ritorno di James Allison come DT Mercedes: "Rinforza la squadra"

La Ferrari non è l’unica scuderia al centro di una riorganizzazione tecnica e dirigenziale. Dopo un 2022 horror e un inizio di nuova stagione in cui il concetto aerodinamico “zero sidepod” ha comunque deluso (seppur con alcune modifiche rispetto all’anno precedente), in Mercedes è stato richiamato James Allison nel ruolo di direttore tecnico. Un ritorno alle origini per il talentuoso ingegnere britannico, che aveva svolto le funzioni da Dt tra il 2017 e il 2021, prima di diventare Chief Technology Officer lasciando il posto all’amico Mike Elliott. Manovre che, nelle intenzioni di Toto Wolff dovrebbero riportare la scuderia di Brackley in lotta per la vittoria, e che Lewis Hamilton ha salutato con soddisfazione.

F1 2023: James Allison

PARLA LEWIS “James è sempre stato all’interno del nostro team in questi anni – ha spiegato il sette volte campione del mondo nel giovedì delle interviste alla vigilia del GP d’Azerbaijan – anche se ovviamente si è focalizzato più su altre aree. Averlo di nuovo al 100% al lavoro, con il supporto di Mike (Elliott, l’ormai ex direttore tecnico che è a sua volta diventato Cto del team, ndr), credo che possa rinforzare la squadra aiutandola a progredire. Allison ha una grande esperienza, credo che sarà fantastico riaverlo all’opera. Specie se consideriamo tutti gli obiettivi che vogliamo ottenere, non soltanto in pista ma anche fuori dalle corse”.

F1 GP Azerbaijan 2023, Baku: Carlos Sainz (Scuderia Ferrari) in conferenza stampa con Lewis Hamilton (Mercedes AMG F1)

IL NUOVO FORMAT Non è mancato anche un parere decisamente esperto sulla grande novità del weekend, il nuovo format Sprint che sostituisce le prove libere 2 con una mini-qualifica al sabato mattina: “Non credo che saremo molto più aggressivi di quanto non sia accaduto in passato. Non so se sarà meglio per i tifosi perché c’è tanto tempo a disposizione e potremmo usarlo per girare di più. Forse è una cosa che si potrebbe considerare in futuro. Comunque la modifica mi piace, penso che sia fantastico avere dei weekend diversi. A Baku sarà difficile per tutti, ma siamo sulla stessa barca e gareggiamo su una pista dove è possibile superare, che ha sempre offerto belle gare. Di sicuro sarà complicato avere soltanto una sessione di prove libere, ma siamo qui per questo”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 27/04/2023