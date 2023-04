Ribaltone in casa Mercedes: Mike Elliott cede a James Allison il ruolo di direttore tecnico

Inversione di ruoli in casa Mercedes dopo le recenti delusioni per le prestazioni della W13 e della W14

Ribaltone in casa Mercedes: il fallimento del progetto ''zero sidepod'' che visto le monoposto W13 e W14 mostrare prestazioni deludenti in pista lo scorso anno e nel primo scorcio dell'attuale stagione ha convinto Mike Elliott a fare un passo indietro. L'attuale direttore tecnico del team di Brackley ha deciso di restituire il ruolo a James Allison, in uno scambio di compiti che lo riporta ad essere lo Chief Technical Officer (CTO).

LA CONFERMA DI WOLFF A dare conferma di questo ritorno al passato è stato Toto Wolff, nel corso di un'intervista rilasciata ad Autosport: ''Abbiamo invertito i ruoli. Mike è passato al CTO, poiché ha una brillante mente scientifica accesa. E James Allison è tornato alla sua posizione di direttore tecnico. Quella che è stata la valutazione di Mike, e l'introspezione è davvero ammirevole, è che con James abbiamo un gladiatore sul campo e le truppe attraverseranno il fuoco per lui e con lui. Mike è giunto alla conclusione che il modo in cui affronta le cose, il suo set di abilità, è utilizzato al meglio per sviluppare l'organizzazione, dalle capacità tecniche alle capacità umane, e mettendo insieme la struttura che può avere successo per molti anni a venire''.

EX FERRARI Allison è arrivato alla Mercedes nel 2017, dopo un'esperienza in Ferrari segnata poco prima della conclusione dalla scomparsa della moglie. Con il team della casa di Stoccarda ha festeggiato i trionfi che si sono susseguiti fino al 2021, anno in cui ha deciso di spostarsi nel ruolo meno impegnativo di CTO. In questo modo ha ridotto il suo impegno a 3 giorni settimanali, concentrandosi su progetti a lungo termine e ritagliandosi il tempo necessario per lavorare sul progetto legato all'America's Cup di vela in collaborazione con Ineos, sponsor e azionista del team. Elliot in precedenza era stato capo dell'aerodinamica e ha lavorato sui progetti che hanno affrontato la rivoluzione regolamentare del 2022.

ALTRI RIPOSIZIONAMENTI L'inversione di ruoli tra Allison e Elliott porta anche altre novità: il capo progettista John Owen potrà concentrarsi maggiormente sulla parte creativa e meno sugli aspetti finanziari legati al budget cap da rispettare, mentre alcune delle sue responsabilità verrano divise con il suo vice Giacomo Torota, che assumerà la carica di capo degli ingegneri Mercedes.

Pubblicato da Luca Manacorda, 21/04/2023