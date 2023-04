Ferrari, Vasseur verso Baku: "Ripartiamo dai miglioramenti mostrati a Melbourne"

Nonostante il pessimo risultato, la Ferrari vista a Melbourne è stata probabilmente la migliore della stagione: al netto di una qualifica deludente, con Carlos Sainz in quinta posizione e Charles Leclerc solo settimo, in gara è stato lo spagnolo a dimostrare di avere un ritmo non così dissimile da quello di Lewis Hamilton e Fernando Alonso, in lotta per il secondo posto. E anche se al traguardo le cose sono andate malissimo, con la penalizzazione che ha spinto l’ex pilota McLaren fuori dalla zona punti e con il monegasco subito ko per un contatto in partenza con Lance Stroll, il team principal Frederic Vasseur vuole costruire il futuro a breve termine proprio sulle timidamente incoraggianti prestazioni del weekend australiano.

F1 GP Bahrain 2023, Sakhir: Frederic Vasseur (Scuderia Ferrari)

PARLA VASSEUR “È passato quasi un mese dall’ultimo Gran Premio – ha spiegato il manager francese, al comando della Gestione Sportiva dallo scorso 9 gennaio – e in queste settimane abbiamo lavorato duramente a Maranello sullo sviluppo della SF-23, sia in termini di miglioramento dell'attuale pacchetto vettura che sul fronte degli aggiornamenti pianificati, che saranno introdotti gradualmente nel corso delle prossime gare. Charles e Carlos hanno fatto la loro parte, lavorando al simulatore e dandoci feedback importanti. In Australia avevamo già fatto un passo avanti in termini di prestazioni pure e per l’Azerbaijan intendiamo ripartire da lì”.

F1 GP Australia 2023, Melbourne: Charles Leclerc (Scuderia Ferrari) in azione

BAKU PISTA ALLEATA? Da considerare anche il fatto che la pista di Baku, storicamente un tracciato poco favorevole per la Ferrari – lo scorso anno sia Leclerc sia Sainz si sono ritirati per problemi tecnici – stavolta può essere un’alleata: si tratta infatti del primo circuito in calendario caratterizzato da lunghi rettilinei e tante curve ad angolo retto, in cui la potenza del motore può giocare un ruolo decisivo. Affidabilità permettendo, potrebbe essere un aiuto per la Rossa che ha puntato molto sulla velocità di punta e sull’efficienza aerodinamica a costo di sacrificare un po’ di carico in curva…

Pubblicato da Salvo Sardina, 26/04/2023