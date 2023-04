Caso Mekies, Ferrari sorpresa dall'AlphaTauri: "Sono stati aggressivi"

Questa settimana l'AlphaTauri ha sorpreso il mondo della F1 annunciando di aver ingaggiato Laurent Mekies come nuovo team principal al posto di Franz Tost, il quale lascerà il team di Faenza alla fine dell'attuale stagione. In un inedito derby lungo la via Emilia, la novità e soprattutto le modalità con cui è stata comunicata hanno sorpreso anche la Ferrari, team per il quale Mekies attualmente ricopre il ruolo di direttore sportivo con un contratto valido fino alla fine del 2025.

USCITA ANTICIPATA A spiegare il punto di vista della scuderia di Maranello è stato il team principal Fred Vasseur: ''Sono stati un po' aggressivi con il comunicato stampa. Soprattutto considerando il lungo periodo di contratto. È un'enorme opportunità per lui, non vogliamo bloccarlo. Capisco anche che ci sono solo dieci team principal in F1. I requisiti sono molto specifici e l'elenco dei candidati è molto breve''. Nonostante l'annuncio in pompa magna, Vasseur ha poi confermato che tra i due team deve ancora essere raggiunto un accordo per permettere a Mekies di liberarsi prima dell'effettiva scadenza del suo attuale contratto: ''Ovviamente devo rappresentare gli interessi della Ferrari qui. La Ferrari viene prima di tutto quando discuteremo i dettagli del cambiamento. Quindi dipenderà dalle condizioni''.

VEDI ANCHE

RIVOLUZIONE ROSSA Il prossimo addio di Mekies è solo l'ultimo di una lunga serie di addii in seno al Cavallino Rampante. Una rivoluzione iniziata con l'addio dell'ex team principal Mattia Binotto lo scorso dicembre e proseguita con l'uscita di scena dal team del capo degli strateghi Inaki Rueda e di quello degli aerodinamici David Sanchez. Vasseur ha commentato così il momento che sta attraversando la Ferrari: ''Due su 1.600 non è un dramma. Attualmente stiamo cercando nuovi dipendenti, ma il processo di reclutamento in F1 è sempre lungo e doloroso. Siamo proprio nel mezzo e lo stiamo facendo passo dopo passo''.

LE MANOVRE RED BULL La notizia dell'avvicendamento tra Tost e Mekies era stata tenuta ben nascosta dall'AlphaTauri, team di proprietà della Red Bull. Il pilota Yuki Tsunoda ha svelato: ''È stata una notizia davvero sorprendente per me. Ho pranzato con lui (Tost, ndr) tipo cinque giorni prima della notizia e non ha detto nulla''. Oltre a Tost, un'altra figura esperta è spesso al centro dei pettegolezzi circa il suo futuro. Parliamo dell'ottantenne Helmut Marko, riguardo il quale si vocifera di tenzioni con Oliver Mintzlaff, nuovo CEO del gruppo Red Bull dopo la scomparsa del fondatore Dietrich Mateschitz avvenuta lo scorso autunno. Il team principal Chris Horner ha negato una prossima uscita dell'austriaco e il diretto interessato ha aggiunto: ''Non sto pensando di dimettermi e non sono a conoscenza del fatto che altri lo vogliano. Mi piace ancora il lavoro, proprio perché è una cosa speciale poter lavorare con un pilota di talento come Max Verstappen''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 28/04/2023