Vasseur: "Fiducioso che a Miami faremo altri passi avanti"

Il weekend del GP Azerbaijan ha restituito una Ferrari in grado quantomeno di imporsi come seconda forza alle spalle della Red Bull. Con Charles Leclerc sono arrivati la prima pole position, bissata anche nella Shootout del sabato, e il primo podio del 2023 e ora il Cavallino Rampante vuole ripetersi su un altro circuito cittadino come quello di Miami, dove si correrà già questo fine settimana.

VASSEUR FIDUCIOSO Proprio i risultati di Baku vogliono essere presi dalla Ferrari come punto di partenza per una nuova fase più soddisfacente della stagione 2023. Il team principal Fred Vasseur ha spiegato alla vigilia della trasferta in Florida: ''Siamo nel pieno di un momento particolarmente impegnativo della stagione con cinque gare in sei settimane da Baku a Barcellona. Come squadra il lavoro continua sia a Maranello che in pista per sviluppare il nostro pacchetto vettura. Miami è un altro circuito anomalo con i muretti e tutte le insidie tipiche dei tracciati cittadini, che però piace molto a entrambi i nostri piloti. Questo weekend facendo anche affidamento sui dati raccolti a Baku sono fiducioso che potremo fare altri passi avanti con la SF-23''.

VEDI ANCHE

POSTO SPECIALE Ottenere un buon risultati nel primo dei tre gran premi in programma negli Stati Uniti quest'anno ha un'importanza anche a livello di immagine per il marchio Ferrari. Vasseur ha spiegato: ''Gli Stati Uniti sono da sempre un mercato molto importante per la Ferrari e c'è una base consistente di tifosi della Scuderia, il che rende ancora più piacevole correre qui ed è un ulteriore incentivo a spingere per colmare il divario prestazionale con i leader del campionato''. Lo scorso anno, Charles Leclerc e Carlos Sainz chiusero rispettivamente secondo e terzo la prima edizione del GP Miami.

Pubblicato da Luca Manacorda, 03/05/2023