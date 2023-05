Ralf Schumacher furioso e malmenato a Miami: "Degli idioti"

Il GP Miami, con la sua cornice di vip in cerca di visibilità, ha mostrato il suo lato peggiore nei confronti di chi abitualmente bazzica nel paddock durante tutta la stagione. Dopo l'increscioso episodio che ha coinvolto una leggenda come Jackie Stewart, non riconosciuto e maltrattato dagli uomini della sicurezza che attorniavano Roger Federer, un altro racconto di quanto successo in Florida spiega come la situazione sia andata abbastanza fuori controllo.

EX PILOTI MALTRATTATI A raccontare l'accaduto è Ralf Schumacher, nella sua colonna per Sky Germania. Lo zio di Mick, presente a Miami come commentatore per la tv tedesca, ha spiegato il trattamento ricevuto dopo la bandiera a scacchi: ''Quello che è successo dopo la gara è stato spiacevole. La security ha delimitato un'area con delle corde fino a quando i team principal dei tre top team non si sono riuniti. Andava tutto bene. Jenson Button, ad esempio, voleva attraversare l'area dall'interno, ma la security lo ha trattenuto in modo spiacevole fino a quando qualcuno si è scusato da parte della F1. Non c'era alcuna supervisione. La security mi ha spinto in modo così brutale, il che mi ha ferito molto. Dimentichiamoci dei graffi, ma semplicemente non funziona in questo modo. Mi aspetto delle scuse. È molto più importante che qualcosa del genere non accada di nuovo''.

PROBLEMA NEGLI USA Schumacher non ha apprezzato quanto accaduto e anche a freddo non cambia di una virgola la sua opinione: ''Ho detto alla telecamera durante la trasmissione in diretta che erano degli idioti. Lo sostengo ancora. Resteremo in contatto con la F1 per questo. Questa è stata per la F1 una prima volta in oltre 20 anni. Siamo stati spinti da parte in questo canale come un rullo compressore e con grande brutalità. Questo non è accettabile. Non ci siamo mai messi in mezzo''. Secondo l'ex pilota di Jordan e Williams, simili problematiche sono tipiche soprattutto dei gran premi che si disputano negli Stati Uniti, paese ancora poco affine alla F1: ''Gli uomini della sicurezza ti trattano in modo sproporzionato negli Stati Uniti. Non sanno come muoversi e non sanno come funziona l'interazione in F1''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 13/05/2023