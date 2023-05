Ci risiamo: uomo attraversa la pitlane durante la gara, Norris lo sfiora!

Incredibile a Miami: dopo quanto accaduto a Baku, con Esteban Ocon rientrato ai box per il cambio gomme all'ultimo giro e ritrovatosi davanti un muro di fotografi già pronti sotto al podio, questa domenica si è di nuovo arrivati vicino all'incidente in corsia box. Protagonista involontario Lando Norris, il quale rientrando per un pit stop a gran premio in corso ha visto un uomo a piedi tagliargli la strada.

PEDONE NONCURANTE Le immagini riprese dalla onboard camera di Norris sono inquietanti: l'ingresso ai box del circuito di Miami prevede una chicane e questo non permette ai piloti di vedere la pitlane fino a pochi metri prima dell'inizio della zona con velocità limitata. Ed è proprio in questo punto che il pilota della McLaren si è trovato un uomo che serenamente stava attraversando la corsia, il quale ha proseguito la sua camminata senza un accenno di reazione, venendo per fortuna solo sfiorato dalla monoposto senza bisogno di brusche sterzate o frenate.

LE ULTIME PAROLE FAMOSE Solo una settimana fa, la FIA aveva garantito che sarebbero state adottate nuove misure per evitare il ripetersi di quanto visto a Baku. Paradossalmente quell'episodio era persino più giustificabile di questo, avvenuto nel pieno del gran premio e non in prossimità della bandiera a scacchi. Situazioni caotiche domenica se ne sono vissute anche prima del via, ad esempio quando la security che circondava Roger Federer non ha riconosciuto il tre volte campione del mondo Jackie Stewart che voleva intervistare l'ex tennista svizzero. L'intervento di Martin Brundle ha chiarito il malinteso, mentre Stewart ha poi ringraziato sui social network Federer (assolutamente incolpevole dell'accaduto) per la disponibilità dimostrata subito dopo l'episodio.

Pubblicato da Luca Manacorda, 08/05/2023