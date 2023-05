Crisi Ferrari, Ralf Schumacher severissimo: "Il problema sono i piloti, Leclerc immaturo"

A Miami la Ferrari non è stata in grado di confermare i passi in avanti mostrati tra Melbourne e Baku: Carlos Sainz ha chiuso al quinto posto ed è stato anche penalizzato per aver infranto il limite di velocità in corsia dei box, mentre Charles Leclerc – autore di due incidenti in PL2 e in qualifica – per lunghi tratti di gara se l’è dovuta vedere con la Haas di Kevin Magnussen e comunque non è riuscito a fare meglio della settima piazza finale. Quello in Florida è stato insomma un weekend flop per il Cavallino sia dal punto di vista delle performance della SF-23, sia sul piano della guida dei piloti. E secondo Ralf Schumacher anche quest’aspetto inizia a essere un bel problema per i vertici di Maranello.

F1 GP Miami 2023, Charles Leclerc (Ferrari) - copyright F1.com

RALF SEVERO Certo, un conto è rilevare che i piloti hanno sbagliato – ed è incontestabile guardando come si è sviluppato il fine settimana di Miami – un altro è arrivare a pensare che Leclerc e Sainz, spesso costretti a guidare una rossa molto nervosa e incostante nei comportamenti, siano il vero grattacapo per Frederic Vasseur. “L’auto – ha detto a Sport1 l’ex pilota di Jordan, Williams e Toyota nonché fratello del leggendario Michael – non è grandiosa, ma credo che sia meglio di quanto dicano loro. Un pilota ha sbagliato la frenata in ingresso box, mentre l’altro fa fatica a chiudere un giro senza incidenti. Il trend non è buono, Frank Williams mi avrebbe tirato per un orecchio”.

VEDI ANCHE

F1: Ralf Schumacher

VASSEUR ASSOLTO Il 47enne vincitore di sei GP in carriera ha invece assolto il nuovo team principal della Ferrari: “Da quando è arrivato sono successe tante cose. Credo che il problema più grande siano i piloti, per me non sufficientemente costanti. Con i suoi errori, Leclerc (andato a muro anche nelle qualifiche sprint di Baku e ritirato a causa di un incidente con Stroll a Melbourne, ndr) sta dimostrando di non avere la maturità necessaria. O, forse, semplicemente non è abbastanza bravo per vincere un Mondiale con la Ferrari. Sainz, invece, a Baku era a otto decimi da Charles. A essere onesti, credo che la squadra stia facendo un lavoro migliore rispetto a entrambi i piloti”.

Pubblicato da Salvo Sardina, 09/05/2023