Mercato ingegneri Ferrari: Newey rinnova con Red Bull, si punta a Enrico Balbo

Il Cavallino Rampante è in piena campagna acquisti per rinforzarsi in ottica 2024: nel mirino ci sarebbe il numero 3 degli aerodinamici di casa Red Bull, mentre Newey è blindato

Dopo la conferma ufficiale dell’imminente partenza del direttore sportivo Laurent Mekies, si fa un gran parlare della campagna acquisti della Ferrari in ottica 2024. A Baku, sia il team principal Frederic Vasseur sia Carlos Sainz hanno assicurato che sono in arrivo nuovi ingegneri per sostituire le figure in uscita – un altro progettista di peso che è andato via è l’ormai ex capo dell’aerodinamica David Sanchez, passato alla McLaren – e si vocifera anche del possibile arrivo in rosso di alcune figure di spicco dell’organigramma Red Bull. Giù le mani però dell’ingegnere più ambito, quell’Adrian Newey che dal 2006 è il papà di tutte le monoposto di Milton Keynes e che avrebbe firmato un’ulteriore estensione di contratto con la squadra guidata da Christian Horner.

F1 GP Emilia-Romagna 2022, Imola: Enrico Balbo (a sinistra) è l'ingegnere Red Bull sul podio con Max Verstappen e Sergio Perez

NEWEY RINNOVA Insomma, il sogno proibito del Cavallino è destinato a restare tale. In passato non sono mancati degli abboccamenti, ma alla fine è sempre stato il celebre ingegnere inglese a rifiutare ogni corteggiamento, e non solo per ragioni economiche (spesso si è parlato anche dell’avversione della moglie dinanzi a un trasferimento in Italia). Secondo quanto circolato nel paddock, non è dunque Newey, che ha ottenuto un prolungamento dell’accordo come Chief Technical Officer della squadra, l’oggetto delle possibile trattativa tra Red Bull e Ferrari: il Corriere dello Sport ha infatti parlato del possibile approdo in rosso di Enrico Balbo, progettista aerodinamico che ricoprirebbe il ruolo di numero 3 nella gerarchia attuale degli anglo-austriaci, sotto allo stesso Newey e al direttore tecnico Pierre Waché.

LA TRATTATIVA Forse è anche per discutere di questi aspetti che, nel weekend di Baku, Christian Horner si è recato nell’hospitality Ferrari rispondendo poi con un dito medio alla foto del famoso fotografo Mark Sutton, che lo ha pizzicato dopo il meeting con Vasseur. Come riportato da Roberto Chinchero su Motorsport.com, sul piatto potrebbe esserci la questione del gardening leave – il periodo di congedo obbligatorio che gli ingegneri devono osservare prima di unirsi ad altre squadre – per Balbo e altri ingegneri dati in uscita da Milton Keynes, ma anche per Laurent Mekies, già annunciato (non senza fastidi da parte della Rossa) come prossimo team principal dell’AlphaTauri.

