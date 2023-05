Alonso conferma: "È stato facile seguire la gara sui maxischermi"

Guidare una monoposto di F1 a 300 km/h su un circuito cittadino può essere anche rilassante, tanto da permettere di dare un'occhiata in giro, in particolare a ciò che viene trasmesso sui maxischermi montati lungo la pista. Quest'affermazione che può sembrare insensata diventa invece realtà quando il protagonista è Fernando Alonso. Lo spagnolo, dopo essersi liberato della pressione di Carlos Sainz nella seconda parte del GP Miami, ha vissuto l'ultima parte di gran premio in beata solitudine al terzo posto. Proprio in queste fasi ha stupito tutti commentando via radio le immagini del sorpasso del compagno di squadra Lance Stroll su Alex Albon, avvenuto però in un tratto di pista lontano da dove stava transitando lui.

VISIONE FACILITATA Poco dopo la manovra di Stroll, Alonso ha aperto la comunicazione radio con il box dicendo: ''Qual è la posizione di Lance? Ottima mossa alla prima curva''. Nella conferenza stampa dopo la gara è stato chiesto al due volte iridato come abbia fatto a sapere del sorpasso del canadese e la sua risposta è stata quella che si sospettava: ''In questo circuito abbiamo grandi schermi TV in alcune delle curve a bassa velocità. Quindi è stato molto facile seguire la gara in TV. Ho visto il sorpasso... è stata una gara solitaria un po' inaspettata per noi, pensavamo che avremmo avuto una gara più difficile''.

NEL SEGNO DEL 15 La stagione 2023 del 41enne continua dunque ad essere molto positiva, con 15 punti conquistati in ogni weekend di gara. Quello di Miami è stato il quarto podio su cinque gran premi e a Baku, nell'unica occasione in cui non è arrivato tra i primi tre, Alonso ha comunque totalizzato 15 punti grazie a quelli conquistati nella Sprint Race: ''Penso che all'inizio dell'anno un podio fosse fantastico. Ora, dopo quattro podi, ne vogliamo ovviamente altri e almeno un secondo posto. Ma le due Red Bull sono sempre indistruttibili e sono sempre super veloci. Forse a Monaco, o forse a Barcellona, avremo una possibilità'' ha commentato Alonso.

Pubblicato da Luca Manacorda, 08/05/2023