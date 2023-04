Fernando Alonso e Taylor Swift: come nasce un gossip nell'era dei social media

Al giorno d'oggi può succedere che dai social media, sempre più presenti nelle nostre vite, nascano delle voci che diventano virali, fino a confondere la realtà con la fantasia. Qualcosa di simile è accaduto negli ultimi giorni coinvolgendo Fernando Alonso e la popstar Taylor Swift, i quali avrebbero iniziato a frequentarsi. Tutto è nato da un messaggio anonimo (!!!) diffuso su Instagram e che da lì si è allargato a macchia d'olio su tutte le piattaforme, facilitato da alcuni indizi appositamente evidenziati.

LE PRESUNTE PROVE A favore di questa potenziale nuova relazione gioca il fatto che entrambi sono da poco tornati single. Nelle scorse settimana Alonso ha annunciato la fine del suo fidanzamento, durato circa un anno, con la giornalista austriaca Andrea Schlager. In precedenza lo spagnolo aveva fatto per molto tempo coppia con Linda Morselli, ex fidanzata di Valentino Rossi. Nello stesso periodo anche la Swift ha reso noto di aver chiuso la relazione, che durava da 6 anni, con l'attore Joe Alwyn. Questo ha posto le basi per candidarli a possibile nuova coppia, ma il dettaglio che li ha definitivamente collegati è davvero fantasioso: l'attuale pilota dell'Aston Martin insegue ormai da anni la sua vittoria numero 33 in F1 e guarda caso quella cifra rappresenta anche l'attuale età della cantante americana. Da lì a pensare che l'attenzione del due volte iridato per quella cifra potesse coinvolgere la popstar è stato un attimo.

LA RISPOSTA DI ALONSO Quella che potrebbe sembrare una... boutade nata da qualche fan buontempone ha però guadagnato così tanta visibilità da raggiungere almeno uno dei diretti interessati. Alonso ha colto la palla al balzo per catturare le attenzioni degli appassionati in un periodo vuoto di gare, pubblicando su TikTok un breve video che lo ritrae smanettare con il telefonino mentre in sottofondo si sente la canzone ''Karma'' di Taylor Swift. Una scelta neppure tanto casuale, dato che la parola ''karma'' riporta alla memoria un famoso team radio dello spagnolo al GP Italia 2017, che commentò così il ritiro di Jolyon Palmer con cui in precedenza aveva avuto una battaglia in pista. Insomma, l'ex ferrarista ha rincarato la dose con altri particolari, aggiungendo anche il commento ''Race week era'' che a sua volta rimanda all'attuale tour mondiale della cantante, denominato ''The Eras Tour''. Ciò non significa che questo gossip abbia dei fondamenti reali, ma come ha dimostrato Alonso è piuttosto facile alimentare una supposizione nell'epoca dei social media. E chissà mai che a questo punto non ci scappi davvero un appuntamento con Taylor Swift, quantomeno per scherzare su questa storia che li ha coinvolti entrambi...

🎥| Fernando Alonso hilariously posts a TikTok using Taylor’s “Karma” in response to the rumors that they’re dating which came from his fans just poking fun at the situation at hand😄pic.twitter.com/QYHHpHW9xr — Taylor Swift Updates 🏟️ (@swifferupdates) April 24, 2023

