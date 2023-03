Alcaraz dedica la sua ultima vittoria ad Alonso

Il nuovo fenomeno del tennis si chiama Carlos Alcaraz, non ha ancora 20 anni ma è già numero 1 del ranking ATP. Lo spagnolo, che lo scorso anno ha vinto il suo primo torneo del Grande Slam trionfando agli US Open, ha iniziato alla grande anche il 2023. Reduce dal successo nel torneo di Indian Wells, che gli ha permesso di tornare in cima alla classifica scalzando Novak Djokovic, il giovane fenomeno sta collezionando vittorie anche al Miami Open, dove ieri ha sconfitto negli ottavi di finale l'americano Tommy Paul.

DEDICA ''MISTERIOSA'' Al termine del match, vinto con il punteggio di 6-4 6-4, Alcaraz si è concesso al consueto rito dell'autografo con dedica sul vetro della telecamera. Questa volta, lo spagnolo ha scritto un messaggio che sulle prime è sembrato piuttosto misterioso: ''33? Presto''. Il mistero è stato presto svelato: la dedica è per Fernando Alonso, pilota di cui è grande tifoso, e l'augurio è quello che il due volte iridato ottenga presto la sua 33esima vittoria in F1. Considerando lo stato di forma dell'asturiano e il potenziale messo in mostra dall'Aston Martin nei primi due gran premi dell'anno, non è detto che la dedica di Alcaraz non si trasformi presto in profezia. Red Bull permettendo, ovviamente.

Pubblicato da Luca Manacorda, 29/03/2023