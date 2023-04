Alonso e il leit motiv della macchina migliore: "Bottas avrebbe potuto avere 5 titoli"

La foto che ritrae Fernando Alonso e Lewis Hamilton abbracciati e sorridenti dopo il podio in comune ottenuto in Australia è stata scelta dalla F1 come immagine copertina sui propri profili social. Due campioni del mondo che si sono spesso scontrati, con lo spagnolo che ha più volte dedicato parole dure al britannico, salvo poi complimentarsi con lui per i risultati ottenuti, anche se con frequenza decisamente inferiore.

IL COMPLIMENTO... Un classico esempio di quanto riportato arriva dalla nuova intervista concessa da Alonso al quotidiano spagnolo Marca. Parlando di Hamilton, il due volte iridato ha esordito così: ''Nelle nostre carriere, raramente ci siamo trovati nella stessa parte della pista. Forse quest'anno ci ritroveremo a correre un po' di più insieme con auto simili. Ma sì, continuo a pensare che sia uno dei migliori della storia''.

...LA STILETTATA Il pensiero sul collega-rivale non poteva però concludersi semplicemente con un complimento. Alonso ha così rispolverato ancora una volta il tema del vantaggio ottenuto dal poter disporre per molti anni della miglior macchina. Succedeva in passato quando sfidava Sebastian Vettel e la Red Bull e succede ancora adesso ricordando i recenti anni dominati dalla Mercedes: ''È stato fortunato, o è noto per essere stato su un'auto dominante per molti anni. E quando ciò accade, Schumacher ha vinto sette volte, Lewis anche sette, Verstappen è sulla buona strada per il terzo, io ne ho vinti due. Per essere campione, hai bisogno della macchina migliore''. E quando gli è stato chiesto se in questi anni sarebbe cambiato qualcosa con altri piloti al posto di Hamilton, Alonso ha concluso: ''Se avesse avuto un problema alla Mercedes in quegli anni, Bottas avrebbe potuto avere cinque titoli. È così che funziona''.

Pubblicato da Luca Manacorda, 29/04/2023