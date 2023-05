Calendario F1, si ragiona su un possibile back-to-back tra i GP di Miami e Montreal

11.000 km per correre a Baku e Miami nel giro di soli sette giorni sono troppi anche per la Formula 1: l'idea per risolvere uno dei più grandi punti deboli del calendario

Seppur con qualche mugugno da parte dei piloti per lo show che la Formula 1 ha organizzato prima del via della gara, il GP di Miami 2023 è stato un successo di pubblico sugli spalti e di vip, presenti in grande quantità in griglia di partenza e ai box. La seconda edizione della corsa sul circuito disegnato attorno all’Hard Rock Stadium dei Miami Dolphins è però nata su una criticità di fondo: il logisticamente complesso back-to-back (e cioè due gare in due weekend consecutivi) con il GP d’Azerbaijan. Una criticità che gli organizzatori del Mondiale non sono ancora riusciti a risolvere – negli scorsi anni Baku è stata accoppiata a Montreal e non a Miami, con poca differenza sul piano logistico – ma su cui cercano di lavorare in vista dei prossimi anni.

F1 2023, GP Miami: la partenza

IL CALENDARIO 2024 A confermare l’intenzione di rimuovere quest’ostacolo, che è anche inevitabilmente uno spot negativo per una categoria come la Formula 1 che ha l’obiettivo dichiarato della neutralità carbonica entro il 2030, è stato proprio il promoter del GP di Miami. “Il calendario è il loro e quindi spetta alla F1 – ha spiegato a RacingNews365 Tom Garfinkel, managing partner della gara oltre che presidente e amministratore delegato dei Dolphins – decidere cosa fare. Da parte nostra, sappiamo che il margine per spostare la data è piccolo per via di tutte le altre attività in programma allo stadio. Ovviamente non possiamo organizzare il GP in autunno perché ci sono le partite di football, mentre nell’ultimo weekend di marzo c’è il torneo di tennis”.

F1 GP Azerbaijan 2023, Baku: Atmosfera del circuito

BACK-TO-BACK CON MONTREAL? “Tuttavia – ha concluso Garfinkel – se (i proprietari del circus, ndr) decidessero che è nell’interesse della Formula 1 spostare la nostra gara rispettando questi paletti, allora cercheremmo di accontentarli. Loro hanno tantissimi altri fattori da considerare prima di prendere ogni decisione, ma la nostra finestra per il GP è comunque piuttosto stretta per via degli altri eventi organizzati intorno all’Hard Rock Stadium”. Un’ipotesi potrebbe in effetti essere quella di rendere la corsa di Miami un evento singolo come accaduto nel 2022, oppure di organizzare un back-to-back con Montreal: il trasferimento di oltre 2.500 km tra la Florida e il Quebec d’altronde sembra quasi una passeggiata di salute rispetto agli 11.000 km percorsi in poche ore dopo il GP d’Azerbaijan.

