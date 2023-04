Calendario F1, Spa adesso ci crede: "Ottimismo per il rinnovo di contratto"

Il comitato promotore è convinto che la pista (che intanto è stata profondamente ristrutturata) adesso risponda a tutti i requisiti richiesti per la permanenza nel calendario F1

Il futuro del Gran Premio del Belgio sembra un po’ meno plumbeo. Se nel 2022 la gara sul mitico circuito di Spa-Francorchamps era riuscita a strappare solo in extremis un accordo annuale per la permanenza nel calendario iridato anche nel 2023, adesso il comitato promotore del GP si dice fiducioso di poter mantenere il proprio slot. A confermarlo è stata Vanessa Maes, la donna a capo della struttura che organizza ogni anno l’evento.

F1 GP Belgio 2022, Spa: atmosfera del circuito

OTTIMISMO SPA “Una delegazione della Formula 1 – ha spiegato Maes a Het Laatste Nieuws – è arrivata in pista questo mese. Per due giorni hanno valutato nel dettaglio tutti i cambiamenti che abbiamo apportato al circuito per rendere il prossimo GP un evento ancora più di successo di quello dell’anno scorso. Siamo convinti che adesso Spa risponda alla perfezione a tutti i requisiti richiesti dalla F1. C’è molto più ottimismo, un altro incontro avverrà presto”.

IL CONTRATTO La pista di Spa è stata oggetto di una profonda opera di ristrutturazione sia per quanto riguarda le misure di sicurezza e le vie di fuga, sia per quello che concerne il paddock, le tribune e parte delle strutture destinate ai tifosi. Il GP Belgio di quest’anno è stato anticipato a prima dell’estate – era ormai una tradizione che la gara nelle Ardenne si disputasse subito dopo la sosta agostana – e ospiterà per la prima volta nella storia un weekend con il nuovo format Sprint. L’ipotesi più accreditata sembra essere quella di un rinnovo almeno biennale del contratto con la F1 di Stefano Domenicali.

