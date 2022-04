GP Monaco: gli organizzatori smentiscono il rischio di restare fuori dal calendario F1

L'Automobile Club de Monaco, che organizza il GP più iconico del calendario F1, smentisce le voci innescate dall'ad McLaren, Zak Brown: "Speculazioni". In arrivo un contratto per tre o cinque anni

Nelle scorse settimane, le dichiarazioni dell’amministratore delegato della McLaren, Zak Brown, avevano gettato dubbi sulla possibilità per il GP di Monaco di continuare a essere una tappa fissa del calendario di Formula 1. D’altronde, è un dato di fatto che l’ingresso di Las Vegas e il ritorno dei GP in Cina e Qatar, anche a fronte della cancellazione dell’appuntamento in Russia, porterebbero il calendario del 2023 a quota 25 gare, se tutte le sedi attuali fossero confermate in blocco.

F1 GP Monaco 2021, Monte Carlo: Atmosfera del circuito

TURNAZIONE IN ARRIVO? Un numero insostenibile per la maggior parte delle scuderie, che negli scorsi mesi hanno chiesto agli organizzatori del Mondiale di non andare oltre quota 23. Dunque, appare necessario immaginare una turnazione, in cui proprio Monte Carlo – che, storicamente, non paga una quota di ingresso – sarebbe, se non altro per ragioni meramente economiche, a rischio di entrare.

F1 GP Monaco 2021, Monte Carlo: Daniel Ricciardo (McLaren F1 Team)

GP MONACO AL SICURO A negare le indiscrezioni che vedrebbero lo storico circuito del Principato in procinto di lasciare la sua posizione fissa in calendario, ci ha però pensato Michael Boeri, presidente dell’Automobile Club de Monaco, l’ente promotore del gran premio più iconico. “Qualcuno dice che Liberty Media – ha spiegato il manager a La Gazette de Monaco – avrebbe chiesto cifre troppo alte per noi e che, per questo, il GP di Monte Carlo uscirà dal calendario F1. Sono speculazioni totalmente false”.

F1 GP Monaco 2021, Monte Carlo: la partenza della gara

CONTRATTO IN ARRIVO “Siamo tutt’ora – ha continuato Boeri – in discussione con la Formula 1 e presto concretizzeremo le trattative firmando un contratto. Posso quindi garantire che saremo ancora al nostro posto e che il GP del Principato rimarrà in calendario anche dopo il 2022. Non so ancora dire se l’accordo sarà per tre o cinque anni, ma comunque siamo ormai alla definizione dei dettagli”. Il GP Monaco 2022 andrà in scena nella solita collocazione di fine maggio, nel weekend del 29, ma con un format rivisto che eliminerà le storiche prove libere del giovedì equiparando il fine settimana a quelli degli altri circuiti. A fine aprile (il 30) lo storico circuito cittadino ospiterà invece la Formula E, per la prima volta sul layout tradizionale e senza modifiche di sorta.

