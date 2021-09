RILANCIO LIBERTY MEDIA Con una fuga di notizie che ha anticipato i consueti tempi, con date e tappe della nuova stagione solitamente rivelato dopo il World Motor Sport Council che si tiene in ottobre, è stato rivelato il calendario 2022 della F1. Il Circus prova di nuovo a salire a 23 round con novità come Miami e rientri come Cina, Giappone e Australia, fermate negli ultimi due anni dalla pandemia di Covid-19. Il campionato dovrebbe durate 8 mesi esatti, dal 20 marzo al 20 novembre, senza più prolungarsi fino a dicembre come negli ultimi due anni.

RIENTRI E NOVITA' È molto probabile che i test invernali delle nuove, attesissime, monoposto si tengano come quest'anno in Bahrain. Il circuito di Sakhir sarà poi sede della gara di debutto, seguita la settimana successiva dal GP Arabia Saudita che ha chiesto lo spostamento dallo slot di novembre occupato quest'anno. Per il neonato gran premio ci saranno dunque due edizioni in poco più di quattro mesi. Aprile sarà il mese dei grandi ritorni, con GP Australia e GP Cina, due appuntamenti che proveranno quantomeno a trovare una soluzione alle normative anti Covid per tornare a veder sfrecciare le auto di F1. Maggio si apre con la novità di Miami e prosegue con Spagna e Monaco, dove avverrà una piccola grande rivoluzione. Monte Carlo rinuncia infatti al suo consueto, e unico, format che vede il weekend spalmato su quattro giorni, con i motori spenti al venerdì.

SPERANZA IMOLA Dopo un mese di giugno concentrato nelle due domeniche centrali con Azerbaijan e Canada, luglio sarà un mese pieno con ben quattro gran premi: aprono una tripletta di gare Gran Bretagna e Austria, che potrebbero ancora invertirsi le date, e poi sarà il turno o del Paul Ricard o di Imola, salita così tanto di considerazione da arrivare a contendersi uno slot anche in un'annata così affollata. Il mese è chiuso come sempre dal GP Ungheria, a cui segue la pausa estiva.

AUTUNNO CALDO Dopo le vacanze si ripartirà come quest'anno con la tripletta Belgio-Olanda-Italia, seguita dal GP Russia a fine settembre. Ottobre sarà un altro mese intenso con quattro gran premi: ballottaggio tra Singapore e Turchia per la prima data, poi il rientrante Giappone, Stati Uniti e Messico. La chiusura sarà concentrata attorno alla metà di novembre, con GP Brasile e GP Abu Dhabi da disputarsi nel giro di una settimana.

BOZZA CALENDARIO F1 2022

Round Gran Premio Data 1 Bahrain 20-mar 2 Arabia Saudita 27-mar 3 Australia 10-apr 4 Cina 24-apr 5 Stati Uniti (Miami) 08-mag 6 Spagna 22-mag 7 Monaco 29-mag 8 Azerbaijan 12-giu 9 Canada 19-giu 10 Gran Bretagna 03-lug 11 Austria* 10-lug 12 Francia/Italia (Imola) 17-lug 13 Ungheria 31-lug 14 Belgio 28-ago 15 Olanda 04-set 16 Italia (Monza) 11-set 17 Russia 25-set 18 Singapore/Turchia 02-ott 19 Giappone 09-ott 20 Stati Uniti (Austin) 23-ott 21 Messico 30-ott 22 Brasile 13-nov 23 Abu Dhabi 20-nov

