Miami si rifà il look per il GP del 2023. Ma resta la chicane contestata

C'è chi (Lewis Hamilton) l'aveva definita ''Il parcheggio di un B&Q'' (Un negozio di bricolage britannico). Altri l'avevano criticata aspramente, eppure - nonostante le rassicurazioni degli organizzatori - la chicane tra curva 14 e 15 resterà ancora lì ad attendere il transito dei piloti anche nel 2023. Nonostante le numerose critiche raccolte, infatti, saranno altri i lavori a essere affrontati dall'autodromo di Miami in vista della seconda edizione del Gran Premio che lo scorso anno ha debuttato in Formula 1 sul tracciato disegnato da Hermann Tilke attorno all'Hard Rock Cafè Stadium.

SHOW & BUSINESS La pista di 5,4 km, che quest'anno ospiterà il weekend di Formula 1 dal 5 al 7 maggio, si rifarà sì il look, ma i lavori riguarderanno esclusivamente la riasfaltatura del tracciato e le strutture adiacenti. Al fine di migliorare i livelli di aderenza, anch'essi oggetto di critica da parte dei piloti nel corso del weekend 2022, l'intervento riguarderà tutta la pista, ma non sarà toccato il layout, almeno per quest'anno. A cambiare saranno le strutture di servizio all'Autodromo: un importante investimento è stato fatto per la creazione di un edificio permanente che sovrasterà i box e che ospiterà il paddock club, la cui costruzione è iniziata sei mesi fa. Curiosa, poi, la soluzione trovata per le hospitality, che saranno spostate all'interno dello Stadio, esattamente nello spazio riservato al terreno di gioco dei Miami Dolphins, che sarà ovviamente protetto con una pavimentazione temporanea. Saranno infine messi in vendita dei biglietti ''Campus Pass'' che consentiranno l'accesso del pubblico alle tribune per vedere da lontano i propri campioni preferiti passeggiare e rilasciare interviste all'interno del paddock. Una mossa molto poco ''show'' e molto più ''business''.

Pubblicato da Simone Valtieri, 19/01/2023