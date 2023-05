La Red Bull si rifà il look: nuova livrea e colori sgargianti per il GP Miami 2023

Le critiche di inizio stagione per la livrea presentata a New York City devono aver colto nel segno. La Red Bull, che si presenta in pista con la stessa identica colorazione ormai dal lontano 2016 (la stagione in cui Max Verstappen è stato promosso dalla Toro Rosso), cambierà infatti parte del proprio look nei tre GP in programma quest’anno negli Stati Uniti. E dopo aver lanciato un contest tra i propri tifosi, chiamati a immaginare una nuova livrea per Miami, Austin e Las Vegas, nella giornata di mercoledì 3 maggio la scuderia campione del mondo in carica svelerà la proposta vincitrice per il weekend in Florida.

FUCSIA E TURCHESE Oggi intanto è arrivato un primo spoiler di quella che sarà la colorazione della RB19 di Verstappen e Perez nel prossimo fine settimana del calendario iridato: le pagine social della Red Bull si sono infatti agghindate con due sgargianti tonalità di fucsia e turchese che sembrano perfettamente concepite per lo stile di Miami. Pochi minuti dopo, sono state pubblicate anche le quattro ipotesi migliori da parte dei tifosi (tweet sopra), svelando come il nuovo schema si applicherà sulla zona delle fiancate, lasciando invece immutata la colorazione del cofano motore, dove campeggia il classico logo Red Bull. Per il risultato finale, non ci resta che aspettare ancora qualche ora…

Pubblicato da Salvo Sardina, 02/05/2023