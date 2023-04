Daniel Ricciardo farà un giro della Nordschleife con la Red Bull

La Red Bull, si sa, è nota per le sue esibizioni spettacolari e così Daniel Ricciardo, dopo essere uscito dal giro della Formula 1, si può consolare facendo una cosa che pochissimi piloti hanno avuto la possibilità di fare negli ultimi anni. Parliamo di un giro della mitica Nordschleife, la pista lunga del Nurburgring anche nota come ''Inferno Verde'', dove Niki Lauda rischiò di perdere la vita nel 1976. Ben 172 curve, 84 a destra e 88 a sinistra per un totale di 22,834 km da percorrere tutti d'un fiato.

Nurburgring: il tracciato del Nordschleife

GREEN HELL La Formula 1 ha abbandonato la pista lunga del Nurburgring proprio in seguito a quel devastante incidente che ostò il mondiale all'austriaco nell'annata forse più celebre della storia della Formula 1, appannaggio di James Hunt, ma l'inferno verde ha continuato a mietere vittime pur ospitando corse di livello inferiore. Quella di Daniel Ricciardo non sarà la prima esibizione di una F1 al ring in tempi recenti, a fare un giro della Norschleife furono anche Michael Schumacher nel 2011 al volante di una Mercedes W02 e Nick Heidfeld nel 2006 con una BMW-Sauber. L'australiano salirà sulla Red Bull RB7 iridata nel 2011 il prossimo 9 settembre, per uno dei giri più emozionanti della sua intera carriera.

