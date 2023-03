Come si guida una Formula 1 in fuoristrada? Chiedilo a Ricciardo

Monoposto F1 vs Outback australiano: una sfida impossibile? Un video in pieno stile Red Bull sembra dimostrare l'esatto opposto

Non gareggerà al Gran Premio d'Australia 2023, la sua gara di casa, il prossimo weekend. Per entusiasmare gli spettatori, a Daniel Ricciardo sono tuttavia state consegnate le chiavi di una vecchia Formula 1 con motore V8. Così, per visitare la sua patria da una nuova prospettiva. Che dite, lo seguiamo? Almeno per i prossimi 9 minuti?

VEDI ANCHE

FORMULA RALLY Il nuovo video Red Bull Racing ha per protagonista il terzo pilota ufficiale del team mentre sfreccia sulla RB7 2011 sui sentieri polverosi dell'entroterra australiano, sulle strade pubbliche e persino sul leggendario circuito di Mount Panorama, sede della temibile Bathurst 1000. Lungo l'insolito percorso, Ricciardo guida al fianco di esperti di corse locali, tra cui Toby Price e Daniel Sanders, leggende delle corse di enduro, il pilota di acrobazie aeree Matt Hall, il campione turismo Shane Van Gisbergen sulla sua Chevrolet Camaro. Tutto molto divertente, chissà se il fuori programma di Ricciardo porterà fortuna alla Red Bull anche in circuito.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 30/03/2023