All'asta una Bentley Continental rivale di 911 Dakar e Huracan Sterrato

Una Bentley Continental a 12.500 dollari, pari a 11.610 euro al cambio attuale? Per ora, a 3 giorni dalla chiusura dell'asta su Collectingcars.com è questa l'offerta più alta per la special che vedete nelle foto. Una GT Speed che è stata modificata per diventare una sorta di crossover sulla falsariga delle varie Porsche 911 Dakar (qui tutte le info) e Lamborghini Huracan Sterrato, che tanto hanno fatto scalpore negli ultimi tempi.

Bentley Continental GT Speed ''Safari'', dettaglio dei passaruota

UN PIENO DI EXTRA Al modello originale, datato 2008, il proprietario ha fatto aggiungere enormi appendici in fibra di carbonio ad allargare i passaruota, mentre ci pensano le sospensioni pneumatiche modificate a dare sufficiente luce a terra per giustificare ambizioni semi-fuoristradistiche. Ambizioni rafforzate dalle estese protezioni sottoscocca: mancano solo gomme più scolpite rispetto alle Pirelli Scorpion Verde installate al momento per affrontare le strade non asfaltate. Il look si completa con un paraurti anteriore aftermarket e una struttura tubolare per consentire il trasporto dell'equipaggiamento extra: dalla gomma di scorta a una fila di luci addizionali sul tetto, fino a due box ai lati in fibra di carbonio di vaga ispirazione nautica, rivestiti internamente in moquette.

Bentley Continental GT Speed ''Safari'', l'interno dei contenitori è moquettato

CHE POTENZA! All'interno, pelle trapuntata arancione brillante con accenti verdi copre ogni centimetro delle superfici e l'equipaggiamento conserva ancora i sensori di parcheggio anteriori e posteriori, il climatizzatore bi-zona e tutte le altre dotazioni di lusso che ci si aspetta di trovare su una Continental. Ovviamente anche il motore è stato oggetto di attenzioni da parte del proprietario. Il W12 da 6,0 litri della normale Continental GT 2008 sviluppava 560 CV a dare uno 0-100 km/h in 4,6 secondi. Le versioni Speed arrivavano a erogare 608 CV, riducendo il crono a 4,3 secondi, ma l'attuale proprietario della Bentley Continental GT ''Safari'' afferma che la potenza raggiunge ora i 700 CV.

Bentley Continental GT Speed ''Safari'', il volante

AFFARI DI FAMIGLIA Ora, al di là della realizzazione alquanto artigianale di questa special, con passaruota imbullonati in maniera piuttosto rustica e tubolari fin troppo vistosi, l'idea di ''safarizzare'' la Continental GT appare tutt'altro che stonata. Certo in Bentley hanno già il SUV Cullinan a presidiare il segmento delle auto avventurose, ma se in Porsche e in Lamborghini si sono rimboccati le maniche per rialzare gli assetti alla 911 e alla Huracan, proprio loro che pure hanno in listino fior di SUV, non si vede perché Bentley debba tirarsi indietro. Tra l'altro, tutti e tre i Marchi fanno parte del Gruppo Volkswagen e non stupirebbe se finissero per condividere una strategia già dimostratasi vincente. Sarebbe sicuramente un bello spettacolo.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 27/03/2023