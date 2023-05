Marko lo sfotte, Leclerc furioso con se stesso: "Sono molto deluso"

Sia nelle prove libere 2 sia in qualifica Charles Leclerc ha finito la sessione finendo contro le barriere nello stesso identico punto del circuito di Miami. Un doppio errore piuttosto grave per un pilota come lui, anche se le conseguenze sono state tutto sommato ridotte: danni non enormi per la sua monoposto e settimo posto sulla griglia di partenza, invece di un possibile piazzamento nelle prime due file. A qualcuno è andata peggio e proprio per via dell'incidente del pilota della Ferrari: parliamo di Max Verstappen, che aveva abortito il suo primo tentativo nella Q3 per via di un paio di sbavature e che poi non ha potuto completare un giro lanciato per la bandiera rossa esposta a un minuto e mezzo dal termine delle qualifiche.

RISCHIO CERCATO Nelle interviste post sessione, Leclerc non ha nascosto la propria delusione: ''Sono davvero deluso con me stesso, davvero arrabbiato con me stesso. So che le qualifiche sono uno dei miei punti di forza, e sono molto deluso perché è lo stesso errore che ho fatto venerdì. In quelle condizioni, puoi sempre trovare delle scuse: il vento era molto forte, l'assetto della macchina era davvero difficile... Ma alla fine ho deciso io il set-up della macchina e avrei dovuto fare un lavoro migliore mettendo la macchina dove volevo in Q3. Dovrei guidare a un livello superiore. So che la Q3 è sempre stata un mio punto di forza, e so anche che questo comporta l'assunzione di rischi. La scorsa settimana ho fatto la pole position a Baku, sto correndo più rischi di altri ed è per questo che sta dando i suoi frutti. Questo fine settimana non ha dato i suoi frutti. La macchina era davvero difficile da guidare, ma questo perché lo volevo io. Sapevo che avrei estratto un tempo migliore se fossi riuscito a finire il giro. Ma non ha senso dire che stavo facendo un buon giro se poi non finisci il giro''.

SENTIMENTI CONTRASTANTI IN CASA RED BULL Come detto, a pagare più di tutti per l'errore di Leclerc è stato Verstappen, a sua volta protagonista di una sbavatura nello stesso punto nel suo primo tentativo, e che oggi partirà solo nono dopo aver dimostrato per tutto il weekend di essere nettamente il più veloce. Helmut Marko ha commentato così quanto accaduto, non risparmiando una stoccata al pilota della Ferrari: ''Non puoi fare l'ultimo giro di qualifica dietro a Leclerc in questi giorni... È fantastico avere Perez in pole, ma è un peccato per Max, è sempre stato avanti di tre-quattro decimi''. Chi invece sorride è proprio Sergio Perez, il quale ha colto un'inaspettata pole position e oggi cercherà di fuggire dalla rimonta del compagno di squadra: ''Ho guardato i dati di Max, ma non riuscivo a copiare quello che faceva. È stato il mio peggior weekend finora nel 2023 prima delle qualifiche. Non sono riuscito a trovare un equilibrio o una linea. Mi mancava la fiducia. Anche la Ferrari era più veloce''. La Red Bull è però sicura che Verstappen possa rimediare in gara, arrivando anche a giocarsi la vittoria con il messicano: ''Tutto è possibile, Max lo ha già fatto'' ha dichiarato il team principal Chris Horner, ricordando altre rimonte clamorose del due volte iridato.

Pubblicato da Luca Manacorda, 07/05/2023